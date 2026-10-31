Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα με είδη Χάλογουιν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα «Spirit Halloween» στην Καλιφόρνια, το βράδυ της Παρασκευής.



Τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης το κατάστημα ήταν γεμάτο με κόσμο που έκανε αγορές της τελευταίας στιγμής για το Χάλοουιν. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο εποχιακό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Solano Town Center στο Φέρφιλντ της Καλιφόρνιας, γύρω στις 8:30 μ.μ., δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



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Ένα άνθρωπος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο, ενώ άλλοι έξι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα περιγραφή του υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, ενώ δεν επιβεβαίωσε αν εμπλέκεται περισσότερο από ένα άτομο. Το κίνητρο της επίθεσης επίσης δεν έχει γίνει γνωστό, όπως και οι ηλικίες των θυμάτων.



«Πρόκειται για έναν χώρο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες και εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό του υπόπτου που ευθύνεται για αυτή τη φρικτή επίθεση», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου.

Το κατάστημα ήταν ανοιχτό και γεμάτο πελάτες όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να τραπεί σε φυγή για να σωθεί. «Μου είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς και είδε κόσμο να τρέχει, να ουρλιάζει και να κλαίει», περιέγραψε στο δίκτυο KCRA ένας μάρτυρας, μεταφέροντας την εμπειρία της συζύγου του. Ο άνδρας ανέφερε ότι η σύζυγός του άκουσε περίπου επτά πυροβολισμούς.



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Το εποχικό κατάστημα βρίσκεται εντός εμπορικού κέντρου που φιλοξενεί περίπου 130 καταστήματα. «Ήμουν στο Chipotle, όταν μια κοπέλα που εργάζεται στο Spirit μπήκε τρέχοντας και είπε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα και άρχισαν να πυροβολούν», δήλωσε μάρτυρας.

Καλιφόρνια: Αναζητούν τον δράστη των πυροβολισμών

Ομάδες SWAT ερεύνησαν τους χώρους του εμπορικού κέντρου αναζητώντας τον δράστη ή τους δράστες. Μία από τις έρευνες πραγματοποιήθηκε σε κινηματογράφο, όπου περίπου δώδεκα άτομα παρακολουθούσαν την ταινία τρόμου «Halloween». «Προς το τέλος της ταινίας, ξαφνικά, ένας αστυνομικός με πλήρη εξοπλισμό SWAT εισέβαλε ορμητικά στον χώρο. Κρατούσε έναν πολύ μεγάλο φακό τύπου Maglite, τον οποίο άρχισε να κουνάει προς κάθε κατεύθυνση μέσα στην αίθουσα, και μας ρώτησε αν είχε μπει κάποιος οπλισμένος», δήλωσε η Caitlin Fry στο CBS Sacramento. Οι θεατές ανέφεραν ότι η τρομακτική αυτή σκηνή μέσα στην αίθουσα επανέφερε στη μνήμη τους οδυνηρές εικόνες από τη μαζική επίθεση στην Ορόρα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. «Φοβήθηκα μόλις μπήκε (ο αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων)· το μυαλό μου πήγε αμέσως στην υπόθεση του "Dark Knight" στο Κολοράντο — στους πυροβολισμούς που είχαν σημειωθεί εκεί πριν από χρόνια», δήλωσε ο σύντροφος της Fry. «Της είπα: "Δεν ξέρω τι θα συμβεί μόλις βγούμε από εδώ· θυμήσου μόνο το τρίπτυχο: τρέξε, κρύψου, πολέμησε. Και να ξέρεις ότι σ' αγαπώ, για κάθε ενδεχόμενο"».

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Διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, έστειλαν στελέχη τους στο εμπορικό κέντρο για να συνδράμουν στην έρευνα και τον εντοπισμό του υπόπτου.