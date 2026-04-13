Καλιφόρνια: Δημοκρατικός βουλευτής αποχώρησε από την κούρσα για κυβερνήτης μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση - iefimerida.gr

Ο βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια μετά από αυξανόμενη πίεση λόγω σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η απόφαση του βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ να αποχωρήσει από την κούρσα κυβερνήτη ήρθε σε κρίσιμη προεκλογική στιγμή, μετά από πιέσεις συμμάχων. Σε ανάρτησή του, ζήτησε συγγνώμη για λάθη, αλλά υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι μάχη δική του, όχι της εκστρατείας.

Οι πρώτες σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση δημοσιεύτηκαν από την San Francisco Chronicle, με μια πρώην συνεργάτιδα να περιγράφει πολλαπλά περιστατικά. Ακολούθησαν αναφορές του CNN για άλλες τέσσερις γυναίκες, αυξάνοντας την πίεση στον βουλευτή.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Σουόλγουελ έχασε άμεσα τη στήριξη σημαντικών πολιτικών συμμάχων. Παράλληλα, η νομική του ομάδα απέστειλε εξώδικα στις καταγγέλλουσες, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του νομικά.

Η αποχώρηση του Σουόλγουελ αναδιαμορφώνει την εκλογική αναμέτρηση για το αξίωμα του κυβερνήτη στην Καλιφόρνια. Με τουλάχιστον δέκα υποψηφίους και το ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα, η πολυδιάσπαση των Δημοκρατικών ενδέχεται να φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός κατηγορείται από τέσσερις γυναίκες για περιστατικά που κυμαίνονται από σεξουαλική παρενόχληση έως και βιασμό. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με γεγονότα».

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Δημοκρατικού βουλευτή από την κούρσα

Η απόφαση του Σουόλγουελ ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή της προεκλογικής μάχης, λίγες εβδομάδες πριν την αποστολή των επιστολικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές της 2ας Ιουνίου στην Καλιφόρνια, οι οποίες θα αναδείξουν τον διάδοχο του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, θεωρούμενου φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σουόλγουελ ανέφερε:

«Αναστέλλω την εκστρατεία μου για τη θέση του κυβερνήτη. Προς την οικογένειά μου, το προσωπικό μου, τους φίλους και τους υποστηρικτές μου, ζητώ βαθιά συγγνώμη για λάθη κρίσης που έχω κάνει στο παρελθόν.

Θα παλέψω τις σοβαρές, ψευδείς κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί – αλλά αυτή είναι δική μου μάχη, όχι μιας προεκλογικής εκστρατείας».

Στενοί του σύμμαχοι είχαν ήδη καλέσει τον Σουόλγουελ να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν ένας από τους βασικούς διεκδικητές μεταξύ των Δημοκρατικών.

Οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις

Οι πρώτες καταγγελίες ήρθαν στο φως μέσω της εφημερίδας San Francisco Chronicle, με μια πρώην συνεργάτιδά του να περιγράφει ανάρμοστη συμπεριφορά από την περίοδο που εργαζόταν στο γραφείο του στο Κάστρο Βάλεϊ.

Σύμφωνα με την ίδια, ο βουλευτής φέρεται να της έκανε σεξουαλικά υπονοούμενα και να της έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου. Περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό το 2019, όταν, όπως ισχυρίζεται, ξύπνησε γυμνή σε δωμάτιο ξενοδοχείου χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι χρόνια αργότερα, σε συνάντησή τους, τον απώθησε λέγοντάς του «όχι», ενώ υποστήριξε ότι ξύπνησε με ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι ισχυρισμοί της φέρονται να υποστηρίζονται από μηνύματα που είχε στείλει σε φίλους της εκείνη την περίοδο, καθώς και από μαρτυρία πρώην συντρόφου της.

Λίγο αργότερα, το CNN μετέδωσε καταγγελίες από τέσσερις γυναίκες που είχαν εργαστεί μαζί του, ενισχύοντας την πίεση προς τον βουλευτή.

Απώλεια στήριξης και αντίδραση του Σουόλγουελ

Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, ο Σουόλγουελ έχασε τη στήριξη σημαντικών πολιτικών συμμάχων, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις.

Παράλληλα, η νομική του ομάδα είχε ήδη αποστείλει εξώδικες επιστολές σε δύο από τις καταγγέλλουσες, ζητώντας να σταματήσουν τις δημόσιες δηλώσεις τους.

Σε δήλωσή του, ο Σουόλγουελ υπογράμμισε: «Για σχεδόν 20 χρόνια υπηρετώ το κοινό – ως εισαγγελέας και ως βουλευτής – και πάντα προστάτευα τις γυναίκες. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου με τα γεγονότα και, όπου χρειαστεί, θα κινηθώ νομικά.

Η προτεραιότητά μου τις επόμενες ημέρες είναι να είμαι δίπλα στη σύζυγο και τα παιδιά μου και να υπερασπιστώ τις δεκαετίες προσφοράς μας απέναντι σε αυτά τα ψέματα».

Ανοιχτή η εκλογική μάχη στην Καλιφόρνια

Η αποχώρησή του αλλάζει τις ισορροπίες στην ήδη ανοιχτή εκλογική αναμέτρηση, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον δέκα υποψήφιοι.

Σε ένα εκλογικό σύστημα χωρίς κομματικούς περιορισμούς, οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προκρίνονται στον τελικό γύρο του Νοεμβρίου, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας.

Αν και οι Ρεπουμπλικανοί δυσκολεύονται παραδοσιακά να επικρατήσουν στην Καλιφόρνια, η πολυδιάσπαση των Δημοκρατικών ψηφοφόρων ενδέχεται να δημιουργήσει απρόβλεπτες εξελίξεις στην πορεία προς την κάλπη.