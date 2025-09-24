Καλιφόρνια: Αποζημίωση 25 εκατ. σε 72χρονο που πέρασε άδικα 38 χρόνια στη φυλακή -Η απίστευτη ιστορία του - iefimerida.gr

Αποζημίωση 25 εκατομμυρίων δολαρίων θα λάβει από την πολιτεία της Καλιφόρνια ένας αθώος που πέρασε 38 χρόνια της ζωής του έγκλειστος σε φυλακή.

O διακανονισμός επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα σύμφωνα με δικόγραφα, αλλά έγινε γνωστός τη Δευτέρα.

Ο Μορίς Χέιστινγκς, ηλικίας 72 ετών σήμερα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τη σεξουαλική επίθεση και τη δολοφονία με μια σφαίρα στο κεφάλι της Ρομπέρτα Γουίντερμαϊερ το 1983.

Στην αγωγή τους οι συνήγοροι του Χέιστινγκς κατηγόρησαν δύο αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της πόλης Ίνγκλγουντ στην κεντρική Καλιφόρνια και έναν επιθεωρητή της εισαγγελίας του Λος Άντζελες ότι είχαν παγιδεύσει τον πελάτη τους.

«Κανένα χρηματικό ποσό δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαταστήσει τα 38 χρόνια της ζωής μου που μου κλάπηκαν. Αλλά αυτός ο διακανονισμός είναι ένα ευπρόσδεκτο τέλος σε έναν πολύ μακρύ δρόμο και ανυπομονώ να συνεχίσω τη ζωή μου», δήλωσε πανευτυχής ο Χέιστινγκς.

Η μακρά νομική μάχη του 72χρονου να αποδείξει την αθωότητά του

Επί δεκαετίες ο Χέιστινγκς επέμενε ότι ήταν αθώος κι έδωσε μακρά νομική μάχη για να ακυρωθεί η καταδίκη του.

Την εποχή της δολοφονίας της Γουίντερμαϊερ ιατροδικαστής είχε συλλέξει σωματικά υγρά του δράστη από το πτώμα της.

Ο Χέιστινγκς είχε ζητήσει να συγκριθεί το DNA του με εκείνο του δράστη το 2000, αλλά το γραφείο του εισαγγελέα απέρριψε το αίτημά του. Το 2021 υπέβαλε νέα αίτηση στην εισαγγελία και η εξέταση DNA απέδειξε ότι το σπέρμα δεν ήταν δικό του. Το 2022, όταν ήταν 69 ετών, η καταδίκη του Χέιστινγκς ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων και των δικηγόρων του και αφέθηκε ελεύθερος αφού νέα τεστ DNA συνέδεσαν το έγκλημα με άλλον ύποπτο.

Ο Κένεθ Πάκνετ συνελήφθη για μια άσχετη κλοπή αυτοκινήτου λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία της Γουίντερμαϊερ το 1983, και η αστυνομία ανακάλυψε κοσμήματα και ένα πορτοφόλι με κέρματα που ταίριαζε με αυτό του θύματος, αλλά δεν είχε διερευνηθεί για το φόνο εκείνη την εποχή. Ο Πάκνετ πέθανε στη φυλακή το 2020.

Οι δικηγόροι του Χέιστινγκς δήλωσαν ότι ο διακανονισμός των 25 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση για άδικη καταδίκη στην ιστορία της Καλιφόρνια.