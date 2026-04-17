Κάλας: «Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή» - iefimerida.gr

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερη. Αυτό έγινε σαφές σήμερα από τους ηγέτες στην έκκλησή τους για το άνοιγμα του Στενού», δήλωσε η Κάγια Κάλλας, με μήνυμά της στο «Χ».

«Οποιοδήποτε σύστημα διοδίων θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», αναφέρει η Κ. Κάλας και προσθέτει: «Η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ λειτουργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί γρήγορα για την προστασία της ναυτιλίας σε όλη την περιοχή». «Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης».

ΑΠΕ ΜΠΕ