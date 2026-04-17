Κάλας: «Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή» - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: «Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή»

Κάγια Κάλας / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερη. Αυτό έγινε σαφές σήμερα από τους ηγέτες στην έκκλησή τους για το άνοιγμα του Στενού», δήλωσε η Κάγια Κάλλας, με μήνυμά της στο «Χ».

«Οποιοδήποτε σύστημα διοδίων θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», αναφέρει η Κ. Κάλας και προσθέτει: «Η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ λειτουργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί γρήγορα για την προστασία της ναυτιλίας σε όλη την περιοχή». «Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης».

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Στενά Ορμούζ Κάγια Κάλας Ευρωπαϊκή Ένωση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ