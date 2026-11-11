Ξεχάστε τα σπίτια του ενός ευρώ: Σε αυτή την περιοχή της Ιταλίας τα δίνουν δωρεάν και ανακαινισμένα -Οι προϋποθέσεις - iefimerida.gr

Θυμάστε τα σπίτια του ενός ευρώ στην Ιταλία; Τώρα μια περιοχή τα δίνει δωρεάν για 10 χρόνια, και μάλιστα ανακαινισμένα.

Το πρόγραμμα του ενός ευρώ που έχει κάνει θραύση δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να αγοράσουν εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα ακίνητα σε χωριά της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της Απουλίας και του Πιεμόντε, έναντι του

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Ωστόσο, σε εκείνη την περίπτωση, οι αγοραστές αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος ανακαίνισης των ακινήτων. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

«Ελάτε να ζήσετε στην Καλαβρία με μηδενικό κόστος»



«Ελάτε να ζήσετε στην Καλαβρία με μηδενικό κόστος»: Αυτή είναι η πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκιούτο, σε όσους επιθυμούν να μετακομίσουν σε ορισμένα χωριά της Καλαβρίας, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον ρόλο του «μεσίτη».



Σπίτι στην περιοχή της Καλαβρίας πριν την ανακαίνιση

Η πρωτοβουλία ονομάζεται «Ripopola Calabria», είναι πιλοτική και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πληθυσμιακή συρρίκνωση των μικρών οικισμών και να προσελκύσει νέους κατοίκους.



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Και μετά την ανακαίνιση που θα κάνει η Περιφέρεια

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα ripopola.regione.calabria.it μπορεί κανείς ήδη να επιλέξει ανάμεσα στις πρώτες 50 κατοικίες που διατίθενται.



«Θα ανακαινίσουμε αυτά τα σπίτι με έξοδα της Περιφέρειας. Δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ και θα έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν σε αυτά τα σπίτια δωρεάν για 10 χρόνια» εξήγησε ο Οκιούτο σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρώνοντας με την ακόλουθη έκκληση: «Ελάτε να ζήσετε στην Καλαβρία, γιατί η ζωή στην Καλαβρία είναι όμορφη και συμφέρει».



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Πώς λειτουργεί η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας για 10 χρόνια

Οι κατοικίες παραχωρούνται με σύμβαση δωρεάν χρησιδανείου, διάρκειας 10 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους δεν κατοικούν στην Καλαβρία και προτίθενται να μεταφέρουν εκεί μόνιμα την κατοικία τους. Η παραχώρηση, βέβαια, δεν γίνεται αυτόματα: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Περιφέρειας και οι αιτήσεις αξιολογούνται μέσω δημόσιου πίνακα κατάταξης.



Το πρόγραμμα προβλέπει κριτήρια επιπλέον μοριοδότησης για διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων οι Καλαβρέζοι που έχουν μεταναστεύσει και επιθυμούν να επιστρέψουν, οι οικογένειες με παιδιά, τα νεαρά ζευγάρια, οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεων και οι επαγγελματίες.



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Όσο για τις εργασίες αποκατάστασης, η Περιφέρεια έχει προβλέψει χρηματοδοτήσεις ύψους έως 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 280.000 ευρώ για κάθε κατοικία.

Ποιοι δήμοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα



Ο ηλεκτρονικός κατάλογος περιλαμβάνει 50 ακίνητα, τα οποία κατανέμονται σε 26 δήμους, που ανήκουν και στις πέντε επαρχίες της Καλαβρίας.

Πρόκειται για ακίνητα δημόσιας ιδιοκτησίας, τα οποία συχνά παραμένουν αχρησιμοποίητα ή χρειάζονται εργασίες αποκατάστασης. Μεταξύ των δήμων περιλαμβάνονται οι San Floro και Amato, στην επαρχία του Καταντζάρο, ο Alessandria del Carretto στην επαρχία του Κοζέντσα, καθώς και οι Scigliano και Rovito.

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Στην επαρχία του Βίμπο Βαλεντία συμμετέχει ο δήμος Cessaniti, όπου διατίθενται δύο ακίνητα. Στην επαρχία του Ρέτζο Καλάμπρια συμμετέχουν οι δήμοι Grotteria και Santo Stefano in Aspromonte, ενώ στην επαρχία του Κρότωνα συμμετέχει ο δήμος Caccuri.

Στόχος του προγράμματος, πέρα από την αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος, είναι να επιστρέψουν οι κάτοικοι και να δημιουργηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες στους οικισμούς που έχουν υποστεί πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Τι είδους κατοικίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

Οι διαθέσιμες κατοικίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους .

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Στον δήμο San Floro διατίθεται κατοικία 140 τετραγωνικών μέτρων, με τέσσερα δωμάτια, στην πλατεία Roma. Διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και πανοραμική θέα στο ιστορικό κέντρο. Σύμφωνα με την περιγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι χώροι μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα ακόμη και για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.

Στον δήμο Amato διατίθεται κτίριο αντίστοιχου εμβαδού, 140 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο εκτείνεται σε τρία επίπεδα και βρίσκεται στην οδό Giuseppe Mazzini. Διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, μπαλκόνια και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν τον διαχωρισμό των χώρων ημερήσιας διαβίωσης από τους χώρους ύπνου.

Το σπίτι στην οδό Giuseppe Mazzini όπως είναι και όπως θα γίνει μετά την ανακαίνιση

Στον δήμο Alessandria del Carretto, ανάμεσα στα στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου, υπάρχει κατοικία 52 τετραγωνικών μέτρων, με δύο δωμάτια, σε μικρή απόσταση από τις πλατείες και τις βασικές υπηρεσίες.

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Στον δήμο Scigliano, ο κατάλογος περιλαμβάνει κατοικία περίπου 85 τετραγωνικών μέτρων, με μπαλκόνι και ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, η οποία χαρακτηρίζεται κατάλληλη και για οικογένεια με παιδιά.

Τέλος, στον δήμο Rovito προβλέπεται η αποκατάσταση ενός δημόσιου ακινήτου, το οποίο θα διαμορφωθεί σε τρεις ανεξάρτητες κατοικίες.