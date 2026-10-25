Στη δίνη των κακοκαιριών Γερμανία και Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, θυελλώδεις άνεμοι έως 135χλμ - iefimerida.gr

Σαρωτικές κακοκαιρίες πλήττουν χώρες τη Δυτικής Ευρώπης τις τελευταίες ώρες με τα καιρικά φαινόμενα να είναι ακραία.

Η επέλαση της καταιγίδας Boelo στη Βρετανία είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό δεκάδες χιλιάδες σπίτια, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν σοβαρές δυσχέρειες στις συγκοινωνίες, οδηγώντας παράλληλα σε ακυρώσεις πτήσεων.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Energy Networks Association (ENA), περίπου 82.000 νοικοκυριά στη Βρετανία παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση στις 08:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας).

Άνεμοι με ταχύτητα των 135 χιλιομέτρων στη Σκωτία

Μετά το πέρασμα της καταιγίδας Austen που έπληξε τη νοτιοδυτική χώρα την Παρασκευή, οι αρχές διατηρούν σε ισχύ πορτοκαλί συναγερμό για θυελλώδεις ανέμους έως τις 21:00 τοπική ώρα για την περιοχή της Σκωτίας και ένα τμήμα της βόρειας Αγγλίας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφτασαν την ταχύτητα των 135 χιλιομέτρων ανά ώρα στο βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως στη Σκωτία.

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Το Network Rail Scotland ανέφερε σημαντικές αναταραχές στις μεταφορές στη Σκωτία, όπου πτώσεις δέντρων, καλωδίων και πλημμύρες προκάλεσαν το κλείσιμο οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών γραμμών.

Παράλληλα, ίσχυε κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες έως τις 15:00 τοπική ώρα, ενώ οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες εξέδωσαν δεκάδες προειδοποιήσεις για πιθανή υπερχείλιση ποταμών και πλημμυρικά φαινόμενα.

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Στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τον τοπικό διαχειριστή δικτύου, περίπου 7.000 κάτοικοι παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 10:30. Επιπλέον, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των φέρι μποτ που συνδέουν το Μπέλφαστ με τη Σκωτία και την Αγγλία.

Περίπου 15 πτήσεις ματαιώθηκαν το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Ακυρώσεις επηρέασαν και πτήσεις από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ.

Η καταιγίδα Austen προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Γερμανία

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετώπισε η γερμανική πόλη Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου και οι γύρω περιοχές, εξαιτίας της καταιγίδας Austen που έφτασε από το Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα 10.000 νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα και να επηρεαστεί η λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

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Εκπρόσωπος της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, Badenova, δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι μια ισχυρή πρωινή καταιγίδα ήταν η αιτία για τις εκτεταμένες διακοπές στο ανατολικό Φράιμπουργκ και τις γειτονικές κοινότητες, επηρεάζοντας περίπου 10.000 σπίτια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση δέντρων, τα οποία με τη σειρά τους έφεραν ζημιές στις γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου σε διάφορα σημεία. Όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, μια μεταλλική στέγη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στα ανατολικά της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου του Φράιμπουργκ, παρατηρήθηκαν επίσης μερικές δυσλειτουργίες στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας), μέσω της σταδιακής χρήσης εναλλακτικών γραμμών από άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση που δεν είχε υποστεί ζημιές.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της περιοχής ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι για ένα διάστημα εξυπηρετούσε μόνο ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο. Λίγο μετά τις 11:00, ανακοίνωσε την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και τη σταδιακή ομαλοποίηση της λειτουργίας του.

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Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την καταιγίδα «Austen», η οποία στη χώρα αποκαλείται «Luise», ήδη από την Παρασκευή.

Μια μέρα νωρίτερα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως συνέπεια την κατάρρευση σκαλωσιάς σε μια λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) προβλέπει για σήμερα ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, ενώ σε άλλες περιοχές οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 85 χλμ/ώρα.

Πριν πλήξει το Βέλγιο και τη Γερμανία, η καταιγίδα Austen πέρασε από τη Γαλλία, όπου την Παρασκευή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περισσότερα από 240.000 σπίτια, καθώς και από την Αγγλία.