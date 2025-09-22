 Κακοκαιρία στην Ιταλία: Πλημμύρισαν δρόμοι στο Μιλάνο -Υπερχείλισε χείμαρρος στο Τορίνο, μία αγνοούμενη - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία στην Ιταλία: Πλημμύρισαν δρόμοι στο Μιλάνο -Υπερχείλισε χείμαρρος στο Τορίνο, μία αγνοούμενη

με βαρκα στους δρομους
Πλημμύρες / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει, τις τελευταίες ώρες, τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας.

Κακοκαιρία στη βόρεια Ιταλία

Στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, δεκαπέντε τουρίστες που βρίσκονταν σε κάμπινγκ είναι απομονωμένοι και μια γυναίκα αγνοείται, λόγω υπερχείλισης χειμάρρου.

Στο Μιλάνο και σε κωμοπόλεις σε μικρή απόσταση απο την ιταλική συμπρωτεύουσα, ο ποταμός Σέβεζο έσπασε τα φράγματα. Πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και ισόγεια σπίτια.

Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, για προληπτικούς λόγους. Στο Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς, ευτυχως, να τραυματισθούν οι επιβαίνοντες.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική Ιταλία και να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το βράδυ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

