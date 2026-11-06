Κακοκαιρία σαρώνει την Κορσική, δύο νεκροί από ορμητικά νερά -Προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας - iefimerida.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ