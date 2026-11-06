 Κακοκαιρία σαρώνει την Κορσική, δύο νεκροί από ορμητικά νερά -Προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία σαρώνει την Κορσική, δύο νεκροί από ορμητικά νερά -Προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας

Πλημμύρες στην Κορσικη
Πλημμύρες στην Κορσικη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία πλημμύρες νεκροί Κορσική

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ