Κακοκαιρία σαρώνει την Κορσική, δύο νεκροί από ορμητικά νερά -Προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας - iefimerida.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής.
Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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