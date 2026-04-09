«Κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου»: Νέα επίθεση Τραμπ στη Γροιλανδία, καθώς βαθαίνει το ρήγμα με το ΝΑΤΟ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τη Γροιλανδία στο σταυρόνημά του ασκώντας ταυτόχρονα δριμεία κριτική στο ΝΑΤΟ, για την απροθυμία του να εμπλακεί στο πλευρό των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, o Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των συμμάχων και φάνηκε να αναβιώνει τις απειλές του για τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας το νησί της Αρκτικής «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου»

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν, και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοίκητο, κομμάτι πάγου!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα αυτή παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι διπλωματικές του συνέπειες δοκιμάζουν τη συνοχή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Εκεχειρία με το Ιράν και αυξανόμενη δυσαρέσκεια

Η δήλωση του Τραμπ ακολούθησε την ανακοίνωση μιας εύθραυστης εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μετά από περισσότερο από έναν μήνα συγκρούσεων με το Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επανειλημμένα επικρίνει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για τη μη συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κρίση «τεστ» για τη Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, επανέφερε την απειλή αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εντείνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον της συνεργασίας.

Ρήγματα στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης έχουν επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Πέρα από τις απειλές για επιβολή δασμών, η Ουάσιγκτον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κίνησης προκειμένου να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ «θέλουν τη Γροιλανδία», υπονοώντας ότι η άρνηση της Δανίας να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό οδήγησε σε περαιτέρω ψύχρανση των σχέσεων.

Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να στηρίξουν την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, είτε απαγορεύοντας τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, είτε αποφεύγοντας να συνεισφέρουν στρατιωτικά μέσα.

Παρέμβαση Ρούτε και έντονη διπλωματική κινητικότητα

Η ένταση καταγράφηκε και στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο του Τραμπ με τον Ρούτε, με τον τελευταίο να αναγνωρίζει δημοσίως μετά το τετ-α-τετ την απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου, σημειώνοντας ότι «μπορεί να κατανοήσει την οπτική του».

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Συμμαχία ότι «γύρισε την πλάτη» στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί.

Στρατηγικές κινήσεις ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Στο παρασκήνιο εντείνονται και οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Πεντάγωνο εξετάζει την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο νησί, με πιθανή πρόσβαση σε νέες βάσεις σε συνεργασία με τη Δανία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές δεν υποδηλώνουν άμεση στρατιωτική δράση, αλλά λειτουργούν ως μέσο πίεσης και αποτροπής σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι ισχύος.

Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, η εκεχειρία με το Ιράν δείχνει να δοκιμάζεται ήδη από τις πρώτες ώρες εφαρμογής της. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση των όρων, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θύματα.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι η συνέχιση των επιθέσεων καθιστά «παράλογη» τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών, γεγονός που υπογραμμίζει την αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία.

Κρίσιμες εξελίξεις για τη διεθνή σταθερότητα

Η ταυτόχρονη ένταση σε δύο μέτωπα - στις σχέσεις ΗΠΑ–ΝΑΤΟ και στη Μέση Ανατολή – δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τη διεθνή ασφάλεια. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, τόσο για την τύχη της εκεχειρίας όσο και για τη συνοχή της δυτικής συμμαχίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ρητορική του Τραμπ λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων, εντείνοντας τις πιέσεις και τα διλήμματα για τους συμμάχους των ΗΠΑ.