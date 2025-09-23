Και ο ΠΟΥ διαψεύδει τον Τραμπ που συνέδεσε την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό -«Τα εμβόλια σώζουν ζωές» - iefimerida.gr

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παράλληλα σημείωσε πως η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση»

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είχε διαψεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ