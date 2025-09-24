Μετά τον Μακρόν και ο Ερντογάν «κόλλησε» στην αυτοκινητοπομπή του Τραμπ -Δεν έκρυψε την ενόχλησή του [βίντεο] - iefimerida.gr

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, «θύμα» των αυστηρών μέτρων για τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Τούρκος πρόεδρος αναγκάστηκε να περιμένει όρθιος μέχρι να περάσει ο Αμερικανός ομόλογός του, δείχνοντας έντονα ενοχλημένος και χωρίς διάθεση για χιούμορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο με τον εκνευρισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

Η αντίδραση του Μακρόν

Η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση του Γάλλου προέδρου. Το βράδυ της Δευτέρας, στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν «μπλόκαρε» από την αστυνομία μετά την ομιλία του -στην οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους- καθώς περνούσε η συνοδεία του Τραμπ.

«Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά» του είπε ένας αστυνομικός, εξηγώντας τη διακοπή της κυκλοφορίας. Ο Μακρόν, αντί να εκνευριστεί, το πήρε με χιούμορ: κάλεσε τον Τραμπ στο τηλέφωνο και του είπε γελώντας «μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».