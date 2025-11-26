Κάγια Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ για Ουκρανία: Η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται - iefimerida.gr

Το μήνυμά της για το ουκρανικό έστειλε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών.

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε τις κοινές μας αρχές. Κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα. Τίποτα για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι η απειλή από τη Ρωσία ξεπερνά τα σύνορα της Ουκρανίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας είναι κρίσιμη.

«Οι αποφάσεις που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο από τα μέλη τους», υπογράμμισε.

Κάγια Κάλας: Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία

«Είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, η οποία παραμένει ο βασικός επιτιθέμενος στη σύγκρουση», επεσήμανε η κ. Κάλας και συνέχισε:

«Όλοι καλωσορίζουμε την πίεση των ΗΠΑ για ειρήνη. Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει είναι επίσης σημαντικό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη για «άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός», ενώ σημείωσε ότι η Ρωσία δεν δείχνει προθυμία για διάλογο. «Η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται σε μια κατάσταση όπου είναι υποχρεωμένη να διαπραγματευτεί», ανέφερε.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και η υποχρέωση της Ρωσίας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, στο οποίο η Ρωσία φέρεται να είχε υψηλό επίπεδο εμπλοκής στην προετοιμασία του. «Είναι σαφές ότι αν το σχέδιο ευνοεί τη Ρωσία, προέρχεται και από την πλευρά της», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι, για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, πρέπει να υπάρξουν υποχρεώσεις από τη ρωσική πλευρά, κάτι που λείπει από το προσχέδιο. «Η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει», πρόσθεσε.

Η κ. Κάλας υπογράμμισε ότι για να αποφευχθεί η συνέχιση της σύγκρουσης, πρέπει να περιοριστεί ο στρατός και ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ρωσίας.

«Αν η Ρωσία δαπανά κοντά στο 40% του προϋπολογισμού της για στρατιωτικές δαπάνες, θα θέλει να τον χρησιμοποιήσει ξανά», δήλωσε, τονίζοντας ότι η εστίαση πρέπει να είναι στις παραχωρήσεις από τη Ρωσία, όχι στην Ουκρανία. Η ίδια μίλησε και για την επίδραση των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ στην ρωσική οικονομία, σημειώνοντας ότι «η οικονομία της Ρωσίας είναι σε πολύ κακή κατάσταση» και ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται επιτυχώς. «Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει την Ουκρανία, θα το είχε κάνει ήδη», είπε.

Οι όροι της ειρήνης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος επανέλαβε τη σημασία της «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να μάχεται γι' αυτή την κατεύθυνση για λόγους ευρωπαϊκής ασφάλειας. «Εάν η επιθετικότητα επιβραβευτεί, θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για όλο τον κόσμο», προειδοποίησε. Η Κ. Κάλας ρωτήθηκε αν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση για τους όρους ειρήνης ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, τονίζοντας τη σημασία μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

«Αν θέλουμε να αποτρέψουμε την επανάληψη αυτού του πολέμου, πρέπει να πετύχουμε μια ειρήνη που να είναι δίκαιη και μόνιμη. Θα παλέψω γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι σχετίζεται με την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης», είπε.

Η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και, μέσω της «Συμμαχίας των Προθύμων», θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα στη στρατιωτική βοήθεια.

Όπως είπε, «η ΕΕ θα προσφέρει σημαντική συνεισφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας με χρηματοδότηση, εκπαίδευση και υποστήριξη στη βιομηχανία άμυνας». Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, επανέλαβε ότι το «δάνειο για αποζημιώσεις» είναι η καλύτερη επιλογή και ανέφερε ότι η δουλειά πάνω σε αυτό το δάνειο συνεχίζεται.