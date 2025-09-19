 Kάγια Κάλας: «Πολύ επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία - iefimerida.gr
Kάγια Κάλας: «Πολύ επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Κάγια Κάλας με κιτρινα
Κάγια Κάλας / apimages
Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

