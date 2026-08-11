 Κάγια Κάλας: Η ΕΕ στο πλευρό της Κολομβίας μετά τον φονικό σεισμό - iefimerida.gr
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Κάγια Κάλας: Η ΕΕ στο πλευρό της Κολομβίας μετά τον φονικό σεισμό

Καγια Καλας
Κάγια Κάλας / apimages
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Τη στήριξή της στον λαό της Κολομβίας μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα εξέφρασε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση στο Χ:

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους τραυματίες και όλους όσοι επηρεάστηκαν.

Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει τον Copernicus, την υπηρεσία δορυφόρων μας, για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και ανακούφισης. Παρέχουμε χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ανταπόκρισης, συμπεριλαμβανομένης μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Έχουμε επίσης ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κρίσης υπαίθριας διπλωματικής βοήθειας της ΕΕ για να υποστηρίξουμε τους πολίτες της ΕΕ που επλήγησαν από την καταστροφή».

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