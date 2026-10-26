Τhats all folks - Συγκίνηση στο διαδίκτυο για τον ξαφνικό χαμό του Έρικ Μπάουζα, της «φωνής» του Μπαγκς Μπάνι - iefimerida.gr

Με θλίψη οι θαυμαστές των Looney Tunes αποχαιρετούν σήμερα στο διαδίκτυο τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό φωνής Ερικ Μπάουζα (Eric Bauza) που πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Ο Μπάουζα βρέθηκε νεκρός χθες Κυριακή, μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, μετά από αιφνίδιο θάνατο.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο θάνατός του οφείλεται σε υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο (hypertensive cardiovascular disease) και προήλθε από φυσικά αίτια.

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Ο Ερικ Μπάουζα, κρατάει ένα λούτρινο ζωάκι του Road Runner στην πρεμιέρα της ταινίας "Coyote vs. Acme", 26 Αυγούστου 2026, Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello)

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την ξαφνική απώλεια μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, σκορπίζοντας θλίψη στη βιομηχανία του animation και στους θαυμαστές του παγκοσμίως.

Η μάνατζέρ του Μπάουζα, συγκλονισμένη και αυτή από τον ξαφνικό χαμό του, τον χαρακτήρισε ως έναν «μοναδικό και πολυπράγμονα ηθοποιό που αγαπήθηκε από όποιον τον γνώρισε».

Ποιος ήταν ο Ερικ Μπάουζα, η «φωνή» των Looney Tunes

Ο ηθοποιός είχε χαρίσει τη φωνή του στους εμβληματικούς ρόλους του Μπαγκς Μπάνι (Bugs Bunny), του Ντάφι Ντακ ( Daffy Duck_ του Πόρκι (Porky Pig), του Έλμερ (Elmer Fudd), και του Γούντι του Τρυποκάρυδου (Woody Woodpecker) καθώς και σε χαρακτήρες των σειρών The Adventures of Puss in Boots και Muppet Babies.

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Για τις εξαιρετικές του ερμηνείες στο σύμπαν των κινουμένων σχεδίων, ο Μπάοουζα είχε κερδίσει τρία βραβεία Emmy (το 2022, 2023 και 2024/2025).

Οι πιο πρόσφατες δουλειές του ήταν στις παραγωγές Coyote vs. Acme και The Day the Earth Blew Up.