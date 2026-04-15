Ιταλία: Εξώφυλλο του L' Espresso με Ισραηλινό και Παλαιστίνια προκαλεί διπλωματική ένταση - iefimerida.gr

Μια φωτογραφία εξωφύλλου του ιταλικού περιοδικού L'Espresso προκάλεσε διπλωματική ένταση, με το Ισραήλ να μιλά για παραπλανητική απεικόνιση στο διεθνές σκηνικό.

Η δημοσίευση στο ιταλικό περιοδικό «L'Espresso» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς στο εξώφυλλο εμφανίζεται ένας ένοπλος Ισραηλινός έποικος δίπλα σε μια εμφανώς καταβεβλημένη Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα τραβήχτηκε κοντά στη Χεβρώνα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ελιάς από τον φωτογράφο Pietro Masturzo και εντάσσεται σε ευρύτερη δημοσιογραφική έρευνα για την αυξανόμενη βία των εποίκων.

Το περιοδικό υπερασπίζεται τη δημοσίευση ως τεκμηριωμένη απεικόνιση της πραγματικότητας στο πεδίο, ενώ η ισραηλινή πλευρά κάνει λόγο για παραπλανητική και μονοδιάστατη παρουσίαση που εντείνει τις εντάσεις γύρω από τη σύγκρουση στη Δυτική Όχθη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διπλωματική αντίδραση Iσραήλ

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Ρώμη επέκρινε το εξώφυλλο, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και ενισχύει στερεότυπα. Η συζήτηση μεταφέρθηκε γρήγορα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες αμφισβήτησαν ακόμη και την αυθεντικότητα της φωτογραφίας.

Υπεράσπιση του περιοδικού

Η σύνταξη του L'Espresso απάντησε ότι η φωτογραφία αποτελεί μέρος ευρύτερης δημοσιογραφικής έρευνας για την αυξανόμενη ένταση και τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι το υλικό είναι τεκμηριωμένο και όχι παραποιημένο, κι ότι μάλιστα προέρχεται από βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Η εικόνα προκάλεσε εκτεταμένη διαδικτυακή αντιπαράθεση, με χρήστες να διχάζονται ανάμεσα στην καταγγελία της βίας των εποίκων και στην κριτική για πιθανή μεροληψία της απεικόνισης. Η συζήτηση αναζωπύρωσε ευρύτερες εντάσεις γύρω από την κάλυψη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Φωτογραφία: Screenshot / X

«Η Κακοποίηση» δεν είναι αρκετά δυνατή. Δοκιμάστε «Η Πραγματικότητα».

Φωτογραφία: Screenshot / X