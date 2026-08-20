Ιταλία: Τέλος τα ποδήλατα στο ιστορικό κέντρο του Κόμο -Ο δήμαρχος τα απαγορεύει αφού παρασύρθηκε ο ίδιος ενώ περπατούσε - iefimerida.gr

Ο δήμαρχος του Κόμο, Αλεσάντρο Ραπινέζε, αποφάσισε να απαγορεύσει την ποδηλασία σε ορισμένες περιοχές του ιστορικού κέντρου της ιταλικής πόλης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο δήμαρχος του Κόμο δικαιολογεί την απόφαση, επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία από ατύχημα με ποδήλατο.

Η απαγόρευση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την ήδη υπάρχουσα Ζώνη Περιορισμένης Κυκλοφορίας και περιορισμούς στην πρόσβαση αυτοκινήτων για τους τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία χωρίς πάρκινγκ.

Η απόφαση έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις στην πόλη, με ομάδες πολιτών να αμφισβητούν τη νομιμότητά της. Ξεκίνησε διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, ενώ έχει προγραμματιστεί ποδηλατική διαμαρτυρία για τις 12 Σεπτεμβρίου.

Το Κόμο δεν είναι η πρώτη πόλη που εφαρμόζει τέτοιους περιορισμούς. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και στο Παλέρμο από το 2023, ενώ το Παρίσι έχει θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια και έχει απαγορεύσει την ενοικίασή τους.

Η απόφασή του έρχεται μετά από ένα ατύχημα που είχε ο ίδιος τον περασμένο Ιούλιο, όταν συγκρούστηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η απαγόρευση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, αφορά περίπου 30 δρόμους και, σύμφωνα με τον Ραπινέζε, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Οι ποδηλάτες θα υποχρεούνται να κατεβαίνουν από τα ποδήλατά τους και να τα οδηγούν πεζή στα συγκεκριμένα τμήματα του ιστορικού κέντρου.

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«Οι άνθρωποι ενεργούν με βάση τις δικές τους εμπειρίες και ξέρω πώς είναι να σε χτυπάει ένα από αυτά τα θηρία», δήλωσε ο Ραπινέζε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Ο ποδηλάτης που ενεπλάκη στο περιστατικό δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Σε αυτή την περίπτωση, δεν κατέληξα καν στο νοσοκομείο», ανέφερε ο δήμαρχος. «Με χτύπησε ένα ποδήλατο. Συγκέντρωσα πληροφορίες και από εκεί προέκυψε το μέτρο».

Η απαγόρευση αφορά τόσο τα ηλεκτρικά όσο και τα συμβατικά ποδήλατα, καθώς ο ιταλικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν κάνει σχετική διάκριση για τα συγκεκριμένα σημεία.

Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στο μέτρο είναι, σε μεγάλο βαθμό, από τους φαρδύτερους του ιστορικού κέντρου και χρησιμοποιούνται συχνά από οχήματα διανομής.

Περιορισμοί και για τη μετακίνηση των τουριστών στο ιστορικό κέντρο

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η πόλη, η οποία περιβάλλεται από τα ρωμαϊκά τείχη της, διαθέτει ήδη Ζώνη Περιορισμένης Κυκλοφορίας.

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Παράλληλα, οι τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία θα μπορούν να εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο με αυτοκίνητο μόνο εφόσον το κατάλυμά τους διαθέτει χώρο στάθμευσης.

Κάτοικοι οργανώνουν ποδηλατάδα ως αντίδραση στο μέτρο

Η απόφαση για τα ποδήλατα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην πόλη, ενώ έχει ξεκινήσει και διαδικτυακή συλλογή υπογραφών με αίτημα την απόσυρση του μέτρου.

Η τοπική ομάδα πολιτών Civitas Como αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απαγόρευσης, χαρακτηρίζοντάς την «αμφισβητήσιμη και εσφαλμένη». Παράλληλα, ο σύλλογος Nova Como έχει οργανώσει ποδηλατική διαμαρτυρία για τις 12 Σεπτεμβρίου.

Το Κόμο δεν είναι, πάντως, η πρώτη ιταλική πόλη που επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία ποδηλάτων σε ιστορικές ή ιδιαίτερα πολυσύχναστες περιοχές. Στο Παλέρμο, η κυκλοφορία ποδηλάτων απαγορεύεται από το 2023 σε ορισμένα τμήματα κεντρικών δρόμων.

Αντίστοιχα, το Παρίσι έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ από το 2023 έχει απαγορευτεί στην πόλη η ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών.