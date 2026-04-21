Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο Μιλάνο με πελάτες ποδοσφαιριστές -Δρούσε και στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Στην εξάρθρωση κυκλώματος με συνοδούς πολυτελείας, που χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων, προχώρησε η οικονομική αστυνομία του Μιλάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αμαρτωλές βραδιές» ξεκινούσαν με διασκέδαση σε ακριβά νυχτερινά μαγαζιά κι κατέληγαν σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ζητούνταν αρκετές χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα όσοι εμπλέκονταν στο κύκλωμα να αποκομίζουν παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 1,2 εκατ. ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν έπειτα από την μεγάλη επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας του Μιλάνου.

Συνελήφθησαν τέσσερα ηγετικά στελέχη -Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες

Κατά την έρευνα που έγινε υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας Μιλάνου, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που θεωρείται ότι βρίσκονται στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης.

Μάλιστα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς περιλαμβάνουν διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, αλλά και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Στρατολογούσαν νεαρές γυναίκες -Είχαν πελάτες ποδοσφαιριστές της Serie Α

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, το κύκλωμα στρατολογούσε τόσο επαγγελματίες συνοδούς όσο και νεαρές γυναίκες, που προσέλκυαν μέσω της «βιτρίνας» που είχαν με την διοργάνωση εκδηλώσεων σε νυχτερινά μαγαζιά.

Όσον αφορά το πελατολόγιο, περιλαμβάνει επιχειρηματίες, αλλά και «σημαντικό αριθμό» ποδοσφαιριστών της Serie A, τόσο από τη Λομβαρδία όσο και από ομάδες που πήγαιναν στο Μιλάνο για αγώνες.

«Ένας φίλος μου, πιλότος της F1, έρχεται στο Μιλάνο και θέλει κοπέλα»

Βέβαια, η επαφή του κυκλώματος με τον χώρο του αθλητισμού δεν φαίνεται να μένει μόνο στο ποδόσφαιρο, καθώς ενδέχεται να αγγίζει και την F1.

Σύμφωνα με το Gazzetta Dello Sport, σε υποκλοπή ακούγεται ένα άτομο λέει: «Ένας φίλος μου, πιλότος της F1, έρχεται στο Μιλάνο και θέλει κοπέλα».

Αναφορές για χρήση μπαλονιών με «αέριο γέλιου»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις σεξουαλικές βραδιές που σχεδίαζαν τα μέλη του κυκλώματα παρείχαν μπαλόνια με «αέριο γέλιου», για να φτιάχνουν περισσότερο τη διάθεση των πελατών.

Βέβαια, αυτό δεν επηρρέαζε περαιτέρω τους αθλητές, καθώς δεν θα τους δημιουργούσε πρόβλημα σε έλεγχο ντόπινγκ.

Το κύκλωμα δρούσε και στην Ελλάδα -Έκαναν δουλειές στη Μύκονο

Επιπλέον, κατά την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι το εν λόγω κύκλωμα δρούσε και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, είχαν στρατολογηθεί περίπου δέκα γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών, που ακολουθούσαν το μοντέλο δράση που υπήρχε στο Μιλάνο, έχοντας ως επίκεντρο τη Μύκονο.