Ιταλία: Περιορίζονται αυστηρά τα διαθέσιμα καύσιμα σε ακόμη τρία αεροδρόμια - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Περιορίζονται αυστηρά τα διαθέσιμα καύσιμα σε ακόμη τρία αεροδρόμια

Ράμπα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στην Ιταλία / Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περιορισμοί στα διαθέσιμα καύσιμα καταγράφονται σήμερα στα ιταλικά αεροδρόμια του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και του Ρήγιου της Καλαβρίας, στην Ιταλία.

Πριν από δύο ημέρες, ανάλογα προβλήματα είχαν προκύψει στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, της Βενετίας, του Τρεβίζο και της Μπολόνια.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το Μπρίντιζι, έγινε σήμερα γνωστό ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Εξαιρούνται από το έκτακτο αυτό μέτρο κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων και οι οποίες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.

Στο Ρήγιο της Καλαβρίας, παράλληλα, μέχρι αύριο κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να ανεφοδιάζεται το πολύ με 3.000 λίτρα καυσίμων, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη είναι διαθέσιμο μόνον ένα βυτιοφόρο καυσίμων με 20.000 λίτρα.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
Ιταλία καύσιμα αεροδρόμια πετρέλαιο ΠΟΛΕΜΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ