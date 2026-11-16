 Ιταλία: Νέα απειλητικά μέιλ για βόμβες σε σχολεία -Δεν διέκοψαν τα μαθήματα
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Ιταλία: Νέα απειλητικά μέιλ για βόμβες σε σχολεία -Δεν διέκοψαν τα μαθήματα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Απειλές για βομβα σε σχολειο
Απειλές για βομβα σε σχολειο / apimages

Νέα απειλητικά μέιλ εστάλησαν σήμερα σε σειρά ιταλικών σχολείων, με αναφορά σε τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Τα μέιλ φέρουν και πάλι την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ», αλλά σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα, σήμερα οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν ότιτα μαθήματα έπρεπε να συνεχιστούν κανονικά, χωρίς εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των πρόσφατων μέτρων που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, αρμόδιοι για την λήψη της απόφασης εκκένωσης των σχολείων δεν είναι, πλέον, οι διευθυντές τους, αλλά οι κατά τόπους νομάρχες.

Το νέο σχετικό πρωτόκολλο ορίζει, παράλληλα, ότι σε περίπτωση αποστολής του ίδιου, απειλητικού μέιλ σε μεγάλο αριθμό σχολείων, τα μαθήματα δεν πρέπει να διακόπτονται, εκτός και αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τοποθέτηση βόμβας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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