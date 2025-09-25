 Ο Ιταλός υπ. Εξωτερικών προειδοποιεί την αποστολή Flottilla στη Γάζα -«Να μην συνεχίσουν» - iefimerida.gr
Ο Ιταλός υπ. Εξωτερικών προειδοποιεί την αποστολή Flottilla στη Γάζα -«Να μην συνεχίσουν»

Global Sumud Flottilla
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε μήνυμά του προς τους Ιταλούς πολίτες και βουλευτές που επιβαίνουν στα πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flottilla για τη Γάζα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας «τους συμβουλεύει να μην συνεχίσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

«Παράλληλα, προστίθεται ότι όποιος συνεχίσει το ταξίδι αναλαμβάνει κάθε προσωπική ευθύνη γνωρίζοντας τους σχετικούς κινδύνους.

Η ιταλική κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι «θα προσφέρει την αναγκαία βοήθεια σε όποιους συμμετέχοντες στην αποστολή αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στη συνέχεια υπό ασφαλείς συνθήκες στην Ιταλία ή σε άλλο προορισμό».

Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στη Γερουσία της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε πως όταν τα πλοιάρια της Global Sumud Flottilla βγουν από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισέλθουν σε εκείνα του Ισραήλ «κανείς δεν θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ούτε η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία αποστέλλεται στην περιοχή».

