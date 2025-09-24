Δώρο της Μελόνι στους εργαζόμενους: Θυμήθηκε και επαναφέρει παλιά αργία για την «ειρήνη» και την «αλληλεγγύη» - iefimerida.gr

Η Ιταλία κηρύσσει εθνική αργία την 4η Οκτωβρίου, τη γιορτή του Αγίου Φραγκίσκου, κάνοντας έτσι ένα «δώρο» στους εργαζόμενους της χώρας.

Ενώ στη Γαλλία οι κυβερνήσεις εξέταζαν μέχρι πρόσφατα την κατάργηση αργιών προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, στην Ιταλία βάζουν νέες στο καλεντάρι της οικονομίας.

Η Κάτω Βουλή της Ιταλίας ενέκρινε την Τρίτη την επαναφορά της εθνικής εορτής για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, έναν από τους δύο εθνικούς αγίους της Ιταλίας μαζί με την Αγία Αικατερίνη της Σιένα, στις 4 Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή που έγινε με πρωτοβουλία της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι πέρασε με διακομματική αποδοχή, καθώς έλαβε 247 ψήφους υπέρ, δύο κατά και οκτώ αποχές. Τώρα μένει η έγκριση από τη Γερουσία προκειμένου να γίνει νόμος του ιταλικού κράτους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ήταν μοναχός κατά τον 13ο αιώνα. Λέγεται πως απαρνήθηκε μια πολυτελή ζωή για να βοηθήσει τους φτωχούς. Ήταν εκείνος που ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των Φραγκισκανών.

Ανακηρύχθηκε σε άγιο το 1228, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία 44 ετών, και ανακηρύχθηκε προστάτης άγιος της Ιταλίας από τον Πάπα Πίο ΙΒ΄ το 1939.

Η εορτή του Αγίου Φραγκίσκου ήταν αργία μέχρι το 1977, όταν και η αργία καταργήθηκε στο πλαίσιο πολιτικών λιτότητας. Τώρα επανέρχεται, περνώντας ένα μήνυμα επιβράβευσης για τη βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας. Παρά τις φασιστικές του ρίζες, το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή κυβέρνηση, σπάζοντας τον κύκλο της πολιτικής αστάθειας που επικράτησε την τελευταία δεκαετία.

Στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση ανέφερε πως η αργία θα αποτελέσει φόρο τιμής στην αφοσίωση του αγίου στην «ειρήνη, την αδελφοσύνη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αλληλεγγύη».