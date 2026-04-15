Ιταλία: Η Μελόνι ανέστειλε αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, μετά από επίθεση σε ειρηνευτές του ΟΗΕ, λέει βουλευτής - iefimerida.gr

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αναστέλλει αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιταλού βουλευτή Άντζελο Μπονέλι.

Όπως ανέφερε ο Άντζελο Μπονέλι, η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού σε Ιταλούς ειρηνευτές του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο.

«Στο νότιο Λίβανο, βλήματα του ισραηλινού στρατού έπληξαν μια νηοπομπή που μετέφερε ιταλικά στρατεύματα της UNIFIL. ''Μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου'', δήλωσε στο Tg1 ο στρατηγός Abagnara, διοικητής της αποστολής».



Μιλώντας στο Al Jazeera, ο βουλευτής και εκπρόσωπος των Πρασίνων στην Ιταλία υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μελόνι είχε προηγουμένως απορρίψει αιτήματα για ακύρωση της συμφωνίας, ακόμη και μετά από στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες αμάχων.

Πίεση από την κοινωνία και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Μπονέλι ανέφερε ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις της ιταλικής κοινωνίας των πολιτών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση, ζητώντας τερματισμό της συνεργασίας με το Ισραήλ και την αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμυντική συμφωνία είχε μέχρι πρόσφατα χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως εργαλείο διατήρησης διπλωματικού διαλόγου με το Ισραήλ, θέση που, όπως υποστηρίζει, άλλαξε μόνο μετά το πρόσφατο περιστατικό με τους ειρηνευτές.

Κριτική για το διεθνές δίκαιο

Ο Ιταλός βουλευτής υποστήριξε επίσης ότι η διεθνής έννομη τάξη έχει υπονομευθεί, τονίζοντας ότι απαιτείται επαναφορά της, ενώ εξαπέλυσε επικρίσεις κατά της ηγεσίας του Ισραήλ, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.