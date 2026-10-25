 Ιταλία: Επανεξελέγη γραμματέας της Λέγκα ο Ματέο Σαλβίνι: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε χρήματα στην Ουκρανία» - iefimerida.gr
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Ιταλία: Επανεξελέγη γραμματέας της Λέγκα ο Ματέο Σαλβίνι: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε χρήματα στην Ουκρανία»

Ο Ματέο Σαλβίνι
Ο Ματέο Σαλβίνι/Φωτογραφία: AP
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Ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, επανεξελέγη σήμερα γραμματέας της Λέγκα από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος.

Ο Σαλβίνι έλαβε 465 ψήφους, ενώ τον ανθυποψήφιό του, Μάσιμο Γκαραβάλια, στήριξαν 146 σύνεδροι.

Την πραγματοποίηση συνεδρίου είχε ζητήσει ο ίδιος ο Σαλβίνι, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τον περιορισμό των εσωκομματικών αμφισβητήσεων, οι οποίες οφείλονταν, κυρίως, στη μείωση των ποσοστών του κόμματος. Σύμφωνα με τα γκάλοπ, στη φάση αυτή, η Λέγκα συγκεντρώνει το 5,5% της πρόθεσης ψήφου.

Ματέο Σαλβίνι: Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας

Ο Ματέο Σαλβίνι ανακοίνωσε ότι «στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσει τη σαφή θέση της Λέγκα, ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία».

«Εν έτει 2026 οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο μάχης, με κανόνια και με τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας. Όσο πιο γρήγορα η σύρραξη αυτή καταλήξει στο τραπέζι της διπλωματικής διαπραγμάτευσης, τόσο καλύτερα για όλους», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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