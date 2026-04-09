Ιταλία: H κυβέρνηση καταδικάζει την στάση του ισραηλινού στρατού έναντι της αποστολής UNIFIL στον Λίβανο - iefimerida.gr

H ιταλική κυβέρνηση καταδίκασε τα όσα συνέβησαν τη Μ. Τετάρτη στο νότιο Λίβανο.

Κυρίως, για την ρίψη προειδοποιητικών βολών από τον ισραηλινό στρατό προς την κατεύθυνση ιταλικού οχήματος το οποίο ανήκει στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL).

"Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο με απεύθυνες πράξεις σαν τη σημερινή, οι οποίες παραβιάζουν ξεκάθαρα το ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών", αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναμένει το αποτέλεσμα της σημερινής κλήσης του Ισραηλινού πρέσβη στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ιταλία: Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι ευκαιρία για ειρήνη

"Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ αποτελεί μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος και στον πόλεμο στον Λίβανο. Η απόφαση της Χεζμπολάχ να σύρει την χώρα σε αυτήν την σύρραξη ήταν ανεύθυνη, αλλά οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο -οι οποίες προκάλεσαν ήδη υπερβολικά μεγάλο αριθμό νεκρών και απαράδεκτο αριθμό εκτοπισμένων- πρέπει να λήξουν άμεσα", είναι η θέση της κυβέρνησης Μελόνι.

"Η Ιταλία επαναλαμβάνει, για μια ακόμη φορά με αποφασιστικότητα, την ανάγκη να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ιταλών στρατιωτών και ολόκληρης της αποστολής της Unifil", καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.