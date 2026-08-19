Ιταλία: Έξι γυναικοκτονίες σημειώθηκαν μέσα σε 4 ημέρες -Ηλικιωμένη λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου - iefimerida.gr

Αντιμέτωπη με έξαρση των γυναικοκτονιών βρίσκεται η Ιταλία, καθώς 6 γυναίκες δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην συντρόφους τους μετά τον Δεκαπενταύγουστο.



Από το περασμένο Σάββατο, οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες έγιναν χθες, Τρίτη.

Στο πρώτο έγκλημα, μία 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σ' έναν αγρό, κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας.

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Παράλληλα, μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο Τυνήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Προχθές, Δευτέρα, μια 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία, αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία – μάλιστα, όπως προέκυψε, τον ίδιο άνδρα είχαν καταγγείλει από το 2002 άλλες τρεις γυναίκες.

Ανάγκη για δραστικά μέτρα

Η γυναικοκτονία έχει περιληφθεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς η φονική βία εναντίον γυναικών έχει φθάσει σε νέα ύψη στη χώρα, σημειώνει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ωστόσο, μια εκστρατεία στα σχολεία για να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις με το αντίθετο φύλο σταμάτησε, όταν η κυβέρνηση έθεσε ως προϋπόθεση την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα σεμινάρια.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ