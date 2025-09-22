 Ιταλία: Ο γιος του Μπέπε Γκρίλο καταδικάστηκε για ομαδικό βιασμό δύο γυναικών στη Σαρδηνία - iefimerida.gr
Ιταλία: Ο γιος του Μπέπε Γκρίλο καταδικάστηκε για ομαδικό βιασμό δύο γυναικών στη Σαρδηνία

Ο Μπέπε Γκρίλο το 2018, ιδρυτής του Κινήματος των 5 Αστέρων
Ο Μπέπε Γκρίλο το 2018, ιδρυτής του Κινήματος των 5 Αστέρων / AP
Ο 24χρονος γιος του ιδρυτή του άλλοτε αντισυστημικού Κινήματος των 5 Αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, κρίθηκε ένοχος μαζί με τρεις φίλους του για τον ομαδικό βιασμό δύο νεαρών γυναικών.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε ο Τσίρο Γκρίλο αφορά πράξεις που έγιναν στη Σαρδηνία, στα μέσα Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο βιασμός των δύο νεαρών γυναικών έλαβε χώρα τη νύχτα μεταξύ 16 και 17 Ιουλίου 2019 στο Πόρτο Τσέρβο.

Οι Τσίρο Γκρίλο, Εντοάρντο Καπίτα και Βιτόριο Λαούρια καταδικάστηκαν σε 8 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Φρανσέσκο Κορσίλια σε 6 χρόνια και 6 μήνες.

