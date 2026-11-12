Ιταλία: Ξαναχτύπησε το «Μισογυνιστάν» - Ειδοποίηση για βόμβα και στο κυβερνητικό μέγαρο - Ψύχραιμη η Μελόνι, δεν διέταξε εκκένωση

Μετά το μπαράζ απειλητικών email σε χιλιάδες σχολεία της Ιταλίας, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι εστάλη ειδοποίηση για βόμβα και στο κυβερνητικό μέγαρο.

Όπως εγινε γνωστό, το πρωί εστάλη μέιλ στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι στη Ρώμη - η επίσημη κατοικία του Πρωθυπουργού της Ιταλίας καθώς και έδρα του Υπουργικού Συμβουλίου - με αναφορά σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

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Αφού ενημερώθηκε σχετικά η Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίσθηκε να μην διαταχθεί η εκκένωση του κτηρίου.

Παράλληλα, σήμερα εστάλησαν απειλητικά μέιλ για βόμβες- σε 1.803 σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά.

Ξαναχτύπησε ο «Μιχαήλ Αντρόποφ του Μισογυνιστάν»

Η σημερινή απειλή έφτασε παράλληλα με μια δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μαζικών απειλητικών email για βόμβες.

Εχθές, χιλιάδες σχολεία σε ολόκληρη την Ιταλία εκκενώθηκαν έπειτα από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών με την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ του Μισογυνιστάν»﻿, που εστάλησαν σε περίπου 6.300 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματος που δημοσιεύθηκε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιείχε και απειλή κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Σήμερα το πρωί, ένα email υπογεγραμμένο με το ψευδώνυμο «Μιχαήλ Αντρόποφ» ισχυριζόταν ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός εντός του Παλάτσο Κίτζι. Το μήνυμα ισχυριζόταν ψευδώς ότι μια βόμβα είχε ήδη εκραγεί σε ένα σχολείο και απαιτούσε την άμεση παραίτηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

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Η Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου χαρακτήρισε το μήνυμα ως «αβάσιμο συναγερμό» χωρίς κανένα απτό σημάδι κινδύνου. Σύμφωνα με το Rai News, οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσουν σε ελέγχους στους χώρους ή σε εκκένωση της κυβερνητικής έδρας.

Νέο πρωτοκολλο εκκένωσης για τις απειλές ασφαλείας

Νωρίτερα σήμερα το πρωί , η Τζόρτζια Μελόνι φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Παλάτσο Κίτζι με κορυφαίους υπουργούς και ηγέτες της αντιπολίτευσης, προκειμένου να συντονίσουν μια ενιαία απάντηση εθνικής ασφάλειας απέναντι στις απειλές.



Μετά τη σύσκεψη, το Παλάτσο Κίτζι ανακοίνωσε ένα νέο κοινό επιχειρησιακό πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει ότι τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία δεν θα εκκενώνονται πλέον αυτόματα έπειτα από τη λήψη μαζικών email, εκτός εάν οι αρχές εντοπίσουν απτά και αξιόπιστα στοιχεία πραγματικής απειλής.