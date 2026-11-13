Ιταλία: Μόνο σήμερα εστάλησαν 3.778 κακόβουλα email σε σχολεία αλλά εκκενώθηκαν μόλις τα 77

Νέα δεδομένα για τη διαχείριση των απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία της Ιταλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μελόνι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας γνωστοποίησε μια εγκύκλιο καθορίζοντας το πρωτόκολλο που θα ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση νέων συναγερμών.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, όταν το ίδιο απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται μαζικά σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, η απειλή δεν θα αξιολογείται ως αξιόπιστη, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που προκαλούν ανησυχία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ποιες περιπτώσεις θα εκκενώνονται τα σχολεία

Η εγκύκλιος προβλέπει την άμεση διενέργεια ελέγχων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται ύποπτα αντικείμενα, είτε από το σχολικό προσωπικό είτε μέσω του υλικού που καταγράφεται από τα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Για την πραγματοποίηση περαιτέρω ελέγχων θα αποφασίζουν οι αστυνομικοί διευθυντές των κατά τόπους περιοχών. Εφόσον κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, θα ζητούν από τους νομάρχες να διατάξουν την εκκένωση των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, οι διευθυντές των σχολείων θα υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως για κάθε απειλητικό μήνυμα την ειδική αστυνομική υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα έχει τον ρόλο του κεντρικού συντονισμού.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, μέσα σε μία ημέρα εστάλησαν 3.778 ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε ισάριθμα σχολεία της χώρας. Ωστόσο, εκκενώθηκαν μόλις 77 σχολικές μονάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οικονομικές ζημιές έως 20,1 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα υψηλό εκτιμάται ότι είναι το οικονομικό κόστος από το κύμα κυβερνοεπιθέσεων και ψευδών συναγερμών που έπληξε σχολεία, σούπερ μάρκετ και αεροπορικές μεταφορές στην Ιταλία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο Unimpresa, οι συνολικές οικονομικές ζημιές ενδέχεται να κυμαίνονται από 2,8 εκατομμύρια έως 20,1 εκατομμύρια ευρώ. Η εκτίμηση αφορά το άμεσο και έμμεσο κόστος που επωμίστηκαν ο δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τα περιστατικά που καταγράφηκαν μεταξύ 2 και 11 Νοεμβρίου.

Ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές

Το ερώτημα για το ποιος έστειλε τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και ποια ήταν τα κίνητρά του παραμένει ανοιχτό.

Ο Πιαντεντόζι ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη πρόωρο να αποδοθεί συγκεκριμένη αιτία στα περιστατικά, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Όπως δήλωσε, «εναπόκειται στους ειδικούς και στους ερευνητές να προσδιορίσουν τις ευθύνες και τυχόν πιθανές διασυνδέσεις».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός υπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, την ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα συστήματα της χώρας απέναντι στις πρόσφατες επιθέσεις. Αναφερόμενος στη μοναδική πραγματική κυβερνοεπίθεση, η οποία αφορούσε ψυγεία, σημείωσε ότι στην Ιταλία παραβιάστηκαν μόλις 30 συσκευές, έναντι 700 μόνο στη Γαλλία.

«Και αυτό δεν ήταν σύμπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν παραβιάστηκε κανένα από τα συστήματα που εντάσσονται στη λεγόμενη «περίμετρο κυβερνοασφάλειας».