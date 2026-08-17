Τραγωδία στην Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από κεραυνό στην Αίτνα -Είχε πάει για πεζοπορία - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου ένας 29χρονος Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από κεραυνό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Αίτνα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε κλείσει για τους επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Ο άνδρας, με καταγωγή από το Κάνσας, χτυπήθηκε από κεραυνό το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εκτεθειμένη περιοχή πάνω από τη γραμμή των δέντρων, σε μεγάλο ύψος στο όρος.

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Πυροσβέστες τον εντόπισαν και τον απομάκρυναν με ελικόπτερο, όμως οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η περιοχή είχε κλείσει λόγω της δραστηριότητας

Οι ιταλικές αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε μεγάλες περιοχές στις πλαγιές της Αίτνας, εξαιτίας της παρατεταμένης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Η κατάσταση ήταν μάλιστα τόσο έντονη τις προηγούμενες ημέρες, ώστε το αεροδρόμιο της κοντινής Κατάνια παρέμεινε κλειστό για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας.

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Παράλληλα, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά στην Αίτνα από κεραυνούς παρά από την ίδια την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ο τελευταίος θάνατος που συνδέθηκε άμεσα με έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε το 1987.