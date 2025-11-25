Ιταλία: 56χρονος υποδυόταν για 3 χρόνια τη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της - iefimerida.gr

Μία μεγάλη απάτη είχε στήσει ένας 56χρονος στη Μάντοβα της Ιταλίας, καθώς υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την Corriere Della Sera, όλα αποκαλύφθηκαν όταν η «Γκρατσιέλα Νταλ' Όλιο» πήγε να ανανεώσει την ταυτότητά της, με υπάλληλο του ληξιαρχείου του Μπόργκο Βιργίλιο να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, ενημέρωσε αρχικά τους προϊσταμένους της, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις Αρχές για να ξεκινήσει η έρευνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση μεταξύ της φωτογραφίας που τραβήχτηκε για την ανανέωση της ταυτότητας και εκείνης που υπήρχε στην ταυτότητα που είχε λήξει, με τις αμφιβολίες να ενισχύονται ακόμη περισσότερο.

Ντυνόταν και βαφόταν σαν τη μητέρα του, αλλά τον πρόδωσαν ο χοντρός λαιμός και η βαριά φωνή

Ο 56χρονος είχε υιοθετήσει το στυλ της μητέρας του, έχοντας κουρέψει τα μαλλιά με τον στυλ που είχε, βαφόταν και ντυνόταν σαν εκείνη, όμως αυτό δεν έφτανε για να συνεχίσει την απάτη.

Η υπάλληλος που τον υποψιάστηκε στάθηκε περισσότερο στον χοντρό λαιμό της «Γκρατσιέλα Νταλ' Όλιο», αλλά και στη βαριά φωνή που είχε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι η μητέρα του είχε πεθάνει εδώ και τρία χρόνια κι έστησε όλο αυτό το θέατρο για να μην χάσει τη σύνταξή της, καθώς ήταν άνεργος.

«Ήρθε στα γραφεία του δήμου φορώντας μακριά φούστα, κραγιόν και βερνίκι νυχιών, κολιέ και παλιομοδίτικα σκουλαρίκια. Αλλά από κοντά ο λαιμός του ήταν πολύ παχύς και οι ρυτίδες του ήταν περίεργες, το δέρμα στα χέρια του δεν φαινόταν να είναι αυτό μιας 85χρονης γυναίκας. Η φωνή του ήταν θηλυκή, αλλά κάθε τόσο έπεφτε και ακουγόταν αρσενική. Αλλά ίσως να μην είχα παρατηρήσει αυτά τα περίεργα χαρακτηριστικά αν δεν μου τα είχαν επισημάνει» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Μπόργκο Βιρτζίλιο, Φραντσέσκο Απόρτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εισέπραττε 53.000 ευρώ ετησίως -Είχε βάλει τη σορό της μητέρας του σε υπνόσακο και την έκρυβε στο σπίτι

Από την απάτη αυτή, ο 56χρονος είχε εξασφαλίσει ετήσιο εισόδημα 53.000 ευρώ λόγω της σύνταξης χηρείας που έπαιρνε η μητέρα του από τον πατέρα του που ήταν γιατρός και είχε πεθάνει, ενώ είχε εξασφαλίσει και σημαντική ακίνητη περιουσία, με σπίτια και χωράφια.

Κατά τη σύλληψη του, ο άνδρας παραδέχτηκε το κόλπο που είχε στήσει, με τους αστυνομικούς να καλούνται να πραγματοποιήσουν αυτοψία και στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, καθώς εντόπισαν την σορό της άτυχης γυναίκας στο δωμάτιο με το πλυντήριο. Μάλιστα, ο γιος της την είχε τυλίξει σε ένα σεντόνι και την είχε βάλει σε υπνόσακο, προκειμένου να μπορέσει να την κρύψει καλύτερα.