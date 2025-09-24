Σάλος στην Ιταλία με 32χρονο ιερέα-influencer -Έκανε διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής [εικόνες] - iefimerida.gr

Στην Ιταλία έχουν προκληθεί αντιδράσεις από την απόφαση ενός νεαρού καθολικού ιερέα να συμμετάσχει σε διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής.

Ο 32χρονος Αλμπέρτο Ραβανιάνι από το Μιλάνο, που ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και τους περισσότερους από 272.000 ακόλουθους στο Instagram, εμφανίστηκε σε βίντεο αναφέροντας ότι τα προϊόντα αυτά τον βοηθούν να διατηρεί την ενέργειά του κατά την καθημερινότητά του.

«Η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου, γι’ αυτό: Bond Supplements», δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα της υγείας αποτελεί πράξη αυτοσεβασμού.

Στη λεζάντα σημείωσε πως τα σκευάσματα «δεν με κάνουν Σούπερμαν ή Ιησού Χριστό, αλλά με κρατούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Σάλος με τη διαφήμιση του Ιταλού ιερέα

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί πιστοί υποστήριξαν ότι ένας ιερέας δεν θα έπρεπε να αφιερώνει χρόνο στην προσωπική προβολή και σε εμπορικές δραστηριότητες.

«Έχεις ξεπεράσει τα όρια», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλοι τον κάλεσαν να επιστρέψει στις παραδοσιακές πρακτικές και να αφοσιωθεί στη φροντίδα των ψυχών. Υπήρξαν και πιο σκληρές τοποθετήσεις, που έκαναν λόγο για ναρκισσισμό και για τον κίνδυνο να παρασύρει νέους σε λάθος κατευθύνσεις.

Από την πλευρά του, ο Ραβανιάνι υπερασπίστηκε την επιλογή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο στήριξης της ενορίας.

«Άλλοι ιερείς διοργανώνουν φεστιβάλ και αγορές, εγώ το κάνω στο διαδίκτυο», απάντησε στους επικριτές του. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι αν ζητούσε ανοιχτά δωρεές για εξοπλισμό, θα δεχόταν κατηγορίες πως παραμελεί τους φτωχούς.

Ο 32χρονος Αλμπέρτο Ραβανιάνι

Παράλληλα, ο επίσκοπός του τον προειδοποίησε πως τέτοιες ενέργειες είναι «ακατάλληλες» και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν χωρίς επίσημη έγκριση.

Ο Ραβανιάνι είχε γίνει γνωστός το 2020, όταν τα βίντεο που ανέβαζε στο YouTube στη διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας Covid έγιναν viral, κρατώντας ζωντανή την επαφή με τους νέους της ενορίας του.