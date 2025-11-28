Ιστορική συνάντηση Βαρθολομαίου και Πάπα: Το κοινό προσκύνημα -Eίπαν μαζί το «Πιστεύω», έκαναν κάλεσμα ενότητας - iefimerida.gr

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, για να τιμήσουν τη μνήμη και την κληρονομιά της Α' Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια πριν από 1.700 χρόνια.

Οι δύο προκαθήμενοι προσευχήθηκαν μαζί απαγγέλλοντας το Σύμβολο της Πίστεως, το «Πιστεύω», στην εξέδρα που είχε στηθεί κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, νότια της Κωνσταντινούπολης.

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης» είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της αλήθειας.

«Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρθολομαίος.

«Είμαστε βαθιά συγκινημένοι που όλοι σας ανταποκριθήκατε θετικά στην ταπεινή πρόσκλησή μας να τιμήσουμε με αυτό το κοινό προσκύνημα τη μνήμη και την κληρονομιά της Α' Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε εδώ, στη Νίκαια, πριν από χίλια επτακόσια χρόνια».

«Παρά τα τόσα που μεσολάβησαν ανά τους αιώνες και όλες τις αναταραχές, τις δυσκολίες και τις διαιρέσεις που έφεραν, προσεγγίζουμε αυτή την ιερή επέτειο με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας» είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας ότι δεν έχουμε συγκεντρωθεί εδώ απλώς για να θυμηθούμε το παρελθόν, αλλά «για να δώσουμε ζωντανή μαρτυρία της ίδιας πίστης που εξέφρασαν οι Πατέρες της Νίκαιας».

«Στη Νίκαια, η ιστορία μαρτυρεί την αιωνιότητα, το γεγονός ότι ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός από αληθινό Θεό, ομοούσιος τω Πατρί. Ενσωματωμένες στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας, αυτές οι εκφράσεις αποστάζουν και παρουσιάζουν σε όλους την πίστη των Αποστόλων», τόνισε.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας λειτουργεί ως σπόρος για ολόκληρη τη χριστιανική ύπαρξη - «δεν είναι σύμβολο του ελάχιστου, αλλά σύμβολο του συνόλου».

Στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε: «Έχοντας την πίστη της Νικαίας να καίει με θέρμη στις καρδιές μας, “ ας τρέξουμε τον αγώνα” της χριστιανικής ενότητας».

Παρόντες στην κοινή προσευχή είναι επικεφαλής και εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Πάπας Ρώμης επισκέπτεται την περιοχή.

Nωρίτερα, σήμερα το πρωί, ο Πάπας συναντήθηκε με τη μικρή Καθολική κοινότητα της Τουρκίας.

Η συνάντηση στη Νίκαια -ή Ιζνίκ- αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη με ισχυρούς συμβολισμούς, καθώς η παρουσία εκεί των δύο ηγετών του χριστιανικού κόσμου σηματοδοτεί μια στιγμή σύγκλισης. Το 325 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε στη Νίκαια την 1η Οικουμενική Σύνοδο με στόχο την αντιμετώπιση των αιρέσεων.

Το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα έλαβε χώρα κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Πάπας: Είναι καλή συγκυρία να βρίσκονται όλοι μαζί εν ενότητα

Από την πλευρά του ο Πάπας ανέφερε πως «είναι καλή συγκυρία να βρίσκονται όλοι μαζί εν ενότητα» ενώ πρόσθεσε πως μέσα στους αιώνες -είπε- δείχνουμε το ίδιο ενδιαφέρον και στεκόμαστε στο λίκνο της χριστιανικής πίστης, προχωρώντας προς τα εμπρός.

Στην ομιλία του, ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, για τη «μεγάλη σοφία και προνοητικότητά» του, καλώντας τους ηγέτες της Εκκλησίας να γιορτάσουν μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο.

Ο Πάπας Λέων υπενθύμισε ότι η Σύνοδος της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε το 325 μ.Χ, λέγοντας ότι καλεί όλους τους Χριστιανούς, ακόμη και σήμερα, να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για εμάς προσωπικά.

«Αυτό το ερώτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Χριστιανούς», είπε, «οι οποίοι κινδυνεύουν να μειώσουν τον Ιησού Χριστό σε ένα είδος χαρισματικού ηγέτη ή υπεράνθρωπου, μια παραποίηση που τελικά οδηγεί σε θλίψη και σύγχυση».

«Αλλά αν ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος, πώς μπορούν τα θνητά πλάσματα να συμμετέχουν στην αθάνατη ζωή Του;» αναρωτήθηκε ο Πάπας Λέων.

«Αυτό που διακυβευόταν στη Νίκαια, και διακυβεύεται σήμερα, είναι η πίστη μας στον Θεό που, τον Ιησού Χριστό, που έγινε σαν εμάς για να μας κάνει «συμμέτοχους της θείας φύσης».

Ο Πάπας κάλεσε τους χριστιανούς να αγκαλιάσουν αυτόν τον υπάρχοντα δεσμό ενότητας και να προχωρήσουν ακόμη πιο βαθιά στην «προσήλωση στον Λόγο του Θεού που αποκαλύφθηκε στον Ιησού Χριστό, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, με αμοιβαία αγάπη και διάλογο».

Ξεπερνώντας τις διαιρέσεις και συμφιλιώνοντας μεταξύ τους, οι χριστιανοί μπορούν να δώσουν πιο αξιόπιστη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την κήρυξή Του για ελπίδα για όλους, είπε.

Ο Πάπας Λέων XIV συνέχισε λέγοντας ότι η χριστιανική ενότητα είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στον κόσμο μας που είναι γεμάτος βία και συγκρούσεις.

«Πρέπει να απορρίψουμε κατηγορηματικά τη χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση του πολέμου, της βίας ή οποιασδήποτε μορφής φονταμενταλισμού ή φανατισμού», είπε ο Πάπας. «Αντίθετα, οι δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτοί της αδελφικής συνάντησης, του διαλόγου και της συνεργασίας».

Καταλήγοντας, ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε ώστε ο Θεός να βοηθήσει την επέτειο των 1.700 χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας να αποφέρει «άφθονους καρπούς συμφιλίωσης, ενότητας και ειρήνης».



Live εικόνα από τη Νίκαια

