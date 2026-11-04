Ανταπόκριση από ΗΠΑ: Γιατί η ιστορική νίκη του Ταλαρίκο στο Τέξας είναι μεγάλο «χαστούκι» στον Τραμπ και στον Μασκ - iefimerida.gr

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο πέτυχε μια εκλογική νίκη που επί χρόνια φάνταζε αδιανόητη, αποσπώντας από τους Ρεπουμπλικανούς μια έδρα στη Γερουσία στο προπύργιό τους, το Τέξας.

Πρόκειται για μια νίκη ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, που έσπασε την επί τρεις δεκαετίες κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία, ξεπέρασε μια διαφημιστική καμπάνια πολλών εκατομμυρίων από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και αποτέλεσε αποδοκιμασία του κινήματος MAGA σε μια πολιτεία όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με ευκολία τρεις φορές

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Ο Ταλαρίκο, μέλος της πολιτειακής Βουλής και σπουδαστής θεολογίας, νίκησε τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας Κεν Πάξτον, στενό σύμμαχο του Τραμπ, αφού αναδείχθηκε σε πρόσωπο πανεθνικής εμβέλειας με ένα μήνυμα επικεντρωμένο στις ανισότητες πλούτου και στη διαφθορά. Παράλληλα, ενσωμάτωνε στον λόγο του χριστιανικές αναφορές και επιδίωκε να υπερβεί τις παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, σε μια πολιτεία όπου το κόμμα του είχε χρόνια να κερδίσει.

Έκανε εκστρατεία με το μήνυμα «οι πάνω εναντίον των κάτω, αντί για την Αριστερά εναντίον της Δεξιάς», λέγοντας στους υποστηρικτές του ότι το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών ήθελε η υπόλοιπη χώρα να συγκρούεται μεταξύ της, αντί να ελέγχει όσους βρίσκονται στην εξουσία.

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Μούδιασμα και απογοήτευση στους Ρεπουμπλικανούς

Στο μεταξύ, στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών επικρατεί μούδιασμα και απογοήτευση.

Ο Πάξτον βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπος με σκάνδαλα που αφορούν την προσωπική του ζωή. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ τον στήριξε στις προκριματικές εκλογές έναντι του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Κόρνιν.

Ο Κόρνιν, παρότι δήλωσε ότι θα στήριζε τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν εξέφρασε ποτέ ρητά την υποστήριξή του στον Πάξτον. Μάλιστα, συνδιοργάνωσε με τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για τη Γερουσία, στους οποίους δεν περιλαμβανόταν ο Πάξτον.

Ο Πάξτον εξακολουθούσε να διαθέτει ισχυρή υποστήριξη, μεταξύ άλλων με δωρεές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ίλον Μασκ προς επιτροπές πολιτικής δράσης τύπου super PAC. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό.

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Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν μια κρίσιμη έδρα στη Γερουσία επί προεδρίας Τραμπ, σε μια πολιτεία που κάποτε αποτελούσε χαρακτηριστική έκφραση του κινήματος που εκείνος δημιούργησε. Ωστόσο, αυτός που τελικά κινητοποίησε τους ψηφοφόρους στο Τέξας ήταν ο Ταλαρίκο. Τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας έδειχναν συμμετοχή που έσπαγε ρεκόρ σε πολλές κομητείες, ενώ οι Λατίνοι ψηφοφόροι στράφηκαν ξανά προς τους Δημοκρατικούς, αφού είχαν στηρίξει τον Τραμπ το 2024. Τα ίδια στοιχεία κατέγραφαν μαζική προσέλευση ισπανόφωνων ψηφοφόρων, με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή νέων και πολιτών που δεν είχαν ψηφίσει ούτε το 2022 ούτε το 2024.

Η εκστρατεία του Ταλαρίκο απέκτησε δυναμική από νωρίς. Στη συνέχεια κατέρριψε ρεκόρ συγκέντρωσης χρημάτων, με τη βοήθεια μικρών δωρεών από ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ταλαρίκο επικεντρώθηκε στην προσέλκυση ανεξάρτητων ψηφοφόρων και Ρεπουμπλικανών που ήταν δυσαρεστημένοι είτε με το παρελθόν του Πάξτον είτε με την τριακονταετή κυριαρχία του κόμματός τους στην πολιτεία. Δύο μέλη της ιστορικής πολιτικής οικογένειας Μπους στο Τέξας —η κόρη του πρώην προέδρου, Μπάρμπαρα, και ο αδελφός του, Νιλ— τάχθηκαν υπέρ του Ταλαρίκο.

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Πώς κέρδισε ο Ταλαρίκο

Από νωρίς, το επιτελείο του Ταλαρίκο έλαβε τη στρατηγική απόφαση να μη χρησιμοποιήσει στην εκστρατεία πολιτικά πρόσωπα από άλλες πολιτείες, επιδιώκοντας να εμποδίσει τον Πάξτον να τον ταυτίσει με Δημοκρατικούς πανεθνικής εμβέλειας που ενδεχομένως δεν θα είχαν την ίδια απήχηση στο Τέξας.

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Τέξας, το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα του Τραμπ

Από τις πολιτείες στις οποίες δόθηκε εκλογική μάχη την Τρίτη, το Τέξας αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο προσωπικό πλήγμα για τον Τραμπ. Η στήριξή του στον Πάξτον τον Μάιο, η οποία συνέβαλε στον αποκλεισμό του Κόρνιν, άνοιξε βαθύ ρήγμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που παρέμεινε έως την ημέρα των εκλογών.

Η μάχη... Ταλαρίκο-Μασκ

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Ταλαρίκο παρουσίαζε όλο και περισσότερο την αναμέτρηση ως μια κλασική μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ — όχι ανάμεσα στον ίδιο και τον Πάξτον, αλλά ανάμεσα στον ίδιο και τον Μασκ. Κατηγόρησε τον Μασκ, ο οποίος έχει σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στο Τέξας, ότι επιχειρούσε να αγοράσει έναν γερουσιαστή για προσωπική του εξυπηρέτηση.

Η νίκη του Ταλαρίκο είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους Δημοκρατικούς, καθώς το κόμμα πετυχαίνει επιτέλους μια μεγάλη νίκη σε μια πολιτεία καθοριστικής σημασίας για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν σε δύο χρόνια.