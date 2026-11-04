Έξι ιστορικές νίκες υποψηφίων προερχόμενων από μειονότητες -Μια Ινδιάνα κυβερνήτης, ο πρώτος μουσουλμάνος - iefimerida.gr

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο και έσπασαν μερικές γυάλινες οροφές.

Πρόκειται για ανατροπές που επιτρέπουν σε Δημοκρατικούς προερχόμενους από μειονότητες να ανέλθουν σε κορυφαία αξιώματα.

Nίκες που ξεχωρίζουν στις ενδιάμεσες εκλογές 2026

Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση αυτών των πρωτόγνωρων νικών.

Μια μαύρη κυβερνήτης ﻿

Η Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτης της Τζόρτζια και έγινε έτσι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα αυτό σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Στον ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας της, εμφανίζεται ως απόγονος μιας οικογένειας σκλάβων σε φυτεία της Τζόρτζια, μιας πολιτείας η οποία βρίσκεται στην καρδιά του βαθέος Νότου που έχει στιγματιστεί από τη δουλεία και τον φυλετικό διαχωρισμό, ενώ έγινε στη συνέχεια πεδίο μάχης στον αγώνα για τα δικαιώματα του πολίτη.

Από το 2018 ως το 2022 είχε διατελέσει δήμαρχος της Ατλάντα, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας.

Η Ντεμπ Χάαλαντ, μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο, έγινε από την πλευρά της στη νοτιοδυτική πολιτεία του Νέου Μεξικού η πρώτη Ινδιάνα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη

Μια Ινδιάνα κυβερνήτης και μια Ινδιάνα γερουσιαστής

Η Ντεμπ Χάαλαντ, μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο, έγινε από την πλευρά της στη νοτιοδυτική πολιτεία του Νέου Μεξικού η πρώτη Ινδιάνα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη.

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Είχε ήδη σφραγίσει την ιστορία ως η πρώτη Ινδιάνα που ανέλαβε υπουργικό χαρτοφυλάκιο, όταν είχε γίνει υπουργός αρμόδια για τα ομοσπονδιακά εδάφη υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη Μινεσότα, η Πέγκι Φλάναγκαν έγινε επίσης η πρώτη αυτόχθων Αμερικανίδα που εξελέγη στην άνω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου. Ήταν μέχρι τώρα αντικυβερνήτης της πολιτείας.

Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάπας / ap

Ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής

Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάπας, ο οποίος εξελέγη στη βορειοανατολική πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ, έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής.

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Ηλικίας 46 ετών, γόνος μιας ελληνοαμερικανικής οικογένειας γνωστής στην πολιτεία ως ιδιοκτήτριας αλυσίδας εστιατορίων, ο Κρις Πάπας ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Ιανουάριο 2019.

Ως βουλευτής, είχε γίνει γνωστός για την υποστήριξή του στον Νόμο περί Ισότητας (Equality Act), το μεγάλο νομοσχέδιο των Δημοκρατικών που έχει στόχο να εντάξει στο ομοσπονδιακό δίκαιο τις προστασίες κατά των διακρίσεων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην έμφυλη ταυτότητα.

Μετά τη νίκη του, εμφανίστηκε μαζί με αυτόν τον οποίο περιγράφει ως τον «φανταστικό σύζυγό» του.

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Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ ελ Σαγιέντ κερδίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς για τη θέση του γερουσιαστή του Μίσιγκαν /ap

Ο πρώτος μουσουλμάνος

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ ελ Σαγιέντ κερδίζει τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς για τη θέση του γερουσιαστή του Μίσιγκαν.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του ο Ελ Σαγιέντ, γιατρός στο επάγγελμα, που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή η αντίπαλός του στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, Χέιλι Στίβενς, δήλωσε ότι υποστηρίζει τον Μάικ Ρότζερς.

Ένας μαύρος στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων;

Ο νυν επικεφαλής των Δημοκρατικών βουλευτών, ο Χακίμ Τζέφρις, βολιδοσκοπείται για να αναλάβει την προεδρία του Σώματος μετά την ευρεία πλειοψηφία που κέρδισε η παράταξή του.

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Μπορεί να γίνει έτσι ο πρώτος Αφροαμερικανός που θα προεδρεύσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα αντανακλούν «μια μαζική απόρριψη του μίσους και του διχασμού», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλ Σίμπλερ, διευθυντής στρατηγικής της ένωσης πολιτών State Voices.

«Αυτοί οι νέοι ηγέτες δεν προκύπτουν από τη μια μέρα στην άλλη», υπογράμμισε. «Προέρχονται από κοινότητες οι οποίες οργανώνονται στο διάστημα μεταξύ δύο εκλογών».