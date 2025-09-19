 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Καραβάνι Παλαιστίνιων εγκαταλείπει τη Γάζα
Καραβάνι Παλαιστινίων εγκαταλείπει τη Γάζα / Φωτογραφία: AP/ Abdel Kareem Hana
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου. Ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

ΑΠΕ ΜΠΕ

