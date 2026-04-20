Σάλος με τον Ισραηλινό στρατιώτη που έσπασε άγαλμα του Χριστού στον Λίβανο - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό στον νότιο Λίβανο, όπου Iσραηλινός στρατιώτης των IDF προκάλεσε φθορές σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο.

Η φωτογραφία απεικονίζει ένστολο να χτυπά άγαλμα του Εσταυρωμένου στο χωριό Ντεμπέλ, μια χριστιανική περιοχή του νότιου Λιβάνου, όπου επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις, προκαλώντας την καταδίκη τοπικών αξιωματούχων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις αξίες τους, ενώ ξεκίνησαν έρευνα και δεσμεύτηκαν για αποκατάσταση του κατεστραμμένου συμβόλου.

Το συμβάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια πολυθρησκευτική περιοχή και εντείνει τις ανησυχίες για τη διατήρηση της πρόσφατης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στον νότιο Λίβανο.

O Iσραηλινός στρατός δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό του βανδαλισμού του αγάλματος του Εσταυρωμένου με «μεγάλη αυστηρότητα».

Η φωτογραφία που προκάλεσε κατακραυγή

Το περιστατικό ήρθε στο φως μέσα από φωτογραφία που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν απεικονίζεται στρατιώτης να χτυπά με σφυρί ή αιχμηρό αντικείμενο άγαλμα του Ιησού Χριστού, το οποίο έχει αποσπαστεί από τον σταυρό και βρίσκεται πεσμένο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα φέρεται να τραβήχτηκε στο χωριό Ντεμπέλ, μια κατά κύριο λόγο χριστιανική περιοχή στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκονται ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους.

Τοπικοί αξιωματούχοι καταδίκασαν το συμβάν, κάνοντας λόγο για προσβολή των θρησκευτικών αισθημάτων και επίθεση σε ιερά σύμβολα της κοινότητας.

Αντίδραση του ισραηλινού στρατού

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» του στρατού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τη διοίκηση του βόρειου τομέα, ενώ τονίζεται ότι θα ληφθούν τα «προσήκοντα μέτρα» εις βάρος όσων εμπλέκονται, ανάλογα με τα ευρήματα.

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει την τοπική κοινότητα για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου θρησκευτικού συμβόλου.

Ευαίσθητη ισορροπία σε μια πολυθρησκευτική κοινωνία

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού του Λιβάνου είναι χριστιανοί. Τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να επιτείνουν τις θρησκευτικές και πολιτικές εντάσεις σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή.

Η περιοχή του νότιου Λιβάνου, όπου σημειώθηκε το συμβάν, βρίσκεται στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχεύει υποδομές της Χεζμπολάχ, αποφεύγοντας, όπως λέει, πλήγματα σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς στόχους.

Σκιά στην εκεχειρία

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυτό που περιγράφεται ως «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εκεχειρία, ενώ περιστατικά όπως αυτό προσθέτουν νέα ένταση σε ένα ήδη φορτισμένο περιβάλλον.