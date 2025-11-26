 Ισραήλ: Ο υπ. Άμυνας Κατς προειδοποιεί ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο υπ. Άμυνας Κατς προειδοποιεί ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς / Φωτογραφία αρχείου: Abir Sultan / Pool via AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του.

Παράλληλα, το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Δεν θα υπάρξει τάξη στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ»

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βορρά, και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας ως απόδειξη την «εξουδετέρωση» στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ την Κυριακή στη Βηρυτό.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ισραήλ Υπουργός Άμυνας Λίβανος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ