Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες και τρεις αγνοούμενοι από ιρανικό χτύπημα σε πολυκατοικία στη Χάιφα [εικόνες] - iefimerida.gr

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ τρεις αγνοούνται, από ιρανικό χτύπημα σε επταώροφο κτίριο στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Το κτίριο δέχτηκε «άμεσο πλήγμα» είπε ένας εκπρόσωπος του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για ιρανικό πύραυλο απάντησε «ναι».

Έρευνες στα συντρίμμια επταώροφου κτιρίου στη Χάιφα του Ισραήλ, μετά από ιρανικό πλήγμα / AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού), ένας 82χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια σοβαρά τραυματισμένος. Άλλοι τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες και ένα βρέφος 10 μηνών, φέρουν ελαφρά τραύματα.

Μεγάλη κινητοποίηση διασωστών στη Χάιφα, στο Ισραήλ, μετά από ιρανικό χτύπημα σε πολυκατοικία / AP

«Όταν φτάσαμε στον δρόμο είδαμε ένα πολυώροφο κτίριο που είχε μεγάλες ζημιές. Ένοικοι που ήταν παρόντες μας είπαν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, στους επάνω ορόφους», είπε ένας διασώστης, ο Σεβάς Ρόθενστριχ. «Καταφέραμε να σηκώσουμε με τα χέρια μεγάλα κομμάτια μπετόν και να βγάλουμε έναν 82χρονο άνδρα, που ήταν τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ έπεφτε η νύχτα, μερικές ώρες μετά το πλήγμα που σημειώθηκε γύρω στις 18.00, οι έρευνες συνεχίζονταν υπό το φως προβολέων και ενώ τα συντρίμμια κάπνιζαν ακόμη.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Η πυροσβεστική ανέφερε ότι αγνοούνται τρία άτομα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν συνολικά πέντε ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.