Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε στον «στολίσκο της Χαμάς» να σπάσει τον αποκλεισμό - iefimerida.gr

Το Ισραήλ τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο «νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια σε συγκεκριμένη προβλήτα.

Με δήλωση του εκπροσώπου του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σημειώνει πως ο στολίσκος «της Χαμάς» με την ονομασία «Sumud» «οργανώθηκε από τη Χαμάς» και «έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», τονίζει ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου δίνει την επιλογή στους συμμετέχοντες να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον αυτή είναι η πρόθεσή τους.

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στη μαρίνα της Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους», καταλήγει η δήλωση.