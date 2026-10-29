Ο Νετανιάχου καταγγέλλει παρέμβαση του Κατάρ και της Τουρκίας στις εκλογές του Ισραήλ -Εκτοξεύτηκε το ποσοστό των αραβικών κομμάτων, ξεκινά έρευνα - iefimerida.gr

Η Σιν Μπετ ερευνά καταγγελίες ότι ενδεχομένως Κατάρ και Τουρκία πλήρωσαν χρήματα με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή Αράβων στις εκλογές του Ισραήλ.﻿



Η έρευνα της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας ξεκίνησε κατόπιν εντολής του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ, ο οποίος ζήτησε να εξεταστούν καταγγελίες περί ξένης χρηματοδότησης και παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία.



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Ο Σόλμπεργκ έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, να αξιοποιήσει τις ανακριτικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί ευσταθούν, επικαλούμενος «σοβαρές υποψίες» ότι οντότητες που δρουν κατά των ισραηλινών συμφερόντων άσκησαν αθέμιτη επιρροή στις εκλογές. «Έχουν περιέλθει σε γνώση μου σοβαρές υποψίες σχετικά με άσκηση αθέμιτης επιρροής, μέσω χρηματοδότησης από το εξωτερικό, από οντότητες που δρουν κατά των ισραηλινών συμφερόντων κατά τη διάρκεια των εκλογών», έγραψε ο Σόλμπεργκ σε οδηγία του για τη διερεύνηση της φερόμενης ξένης χρηματοδότησης και της εκλογικής δωροδοκίας. «Ως εκ τούτου, σας δίνω εντολή να πράξετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να διερευνήσετε τους προαναφερθέντες ισχυρισμούς και να αξιοποιήσετε τις εξουσίες της Υπηρεσίας Γενικής Ασφαλείας (Shin Bet) προκειμένου να συγκεντρώσετε αποδεικτικά στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ή θα διαψεύδουν αυτές τις υποψίες» ανέφερε.



Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πιθανοί δίαυλοι χρηματοδότησης -συμπεριλαμβανομένων πιθανών διασυνδέσεων με δίκτυα που στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με τρομοκρατικές οργανώσεις-, καθώς και πληροφορίες για τον εντοπισμό φακέλων που περιείχαν μετρητά και ψηφοδέλτια του κόμματο Ra’am.



Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN News μετέδωσε ότι αξιωματούχοι ασφαλείας διερευνούν το φαινόμενο ήδη από την περίοδο πριν τις εκλογές της Τρίτης. «Πρόκειται για έρευνα που ξεκίνησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, βασισμένη σε αξιόπιστες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας», δήλωσε στο KAN πηγή από τον τομέα της ασφάλειας. «Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, και το διερευνούμε σοβαρά ώστε να εξετάσουμε πλήρως τα στοιχεία. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες».

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Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Σόλμπεργκ, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα Πέμπτη ότι ανακρίνονταν τέσσερις ακόμη ύποπτοι, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δωροδοκία ψηφοφόρων με φακέλους που περιείχαν μετρητά.



Ισραήλ: Τι είχαν καταγγείλει ο Νετανιάχου και το κόμμα του

Η έρευνα ξεκινά αφότου το κόμμα Λικούντ, του Νετανιάхου, κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι «έκλεψαν» τις εκλογές και ζήτησε από τις διωκτικές αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελίες.



Το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) και στις αρμόδιες αρχές «εκατοντάδες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία», τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν εκτεταμένες παρατυπίες στα εκλογικά τμήματα. Με αφορμή την επιστολή του Σόλμπεργκ, το Λικούντ κατηγόρησε ξένους παράγοντες ότι επιχείρησαν να επηρεάσουν τις εκλογές δωροδοκώντας ψηφοφόρους αραβικών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «σεισμό». Παράλληλα, έκανε λόγο για «επίθεση κατά της δημοκρατίας» και απαίτησε από τη Σιν Μπετ και την αστυνομία να διενεργήσουν άμεσα έρευνα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατήρησε το προβάδισμά του και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να κερδίσει 53 έδρες στην επόμενη Κνεσέτ, ενώ το μπλοκ της αντιπολίτευσης αναμένεται να εξασφαλίσει 48 έδρες. Κανένας από τους δύο συνασπισμούς δεν συγκέντρωσε τις 61 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στην Κνεσέτ χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, τα οποία, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, εξασφάλισαν συνολικά 19 έδρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.



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Πώς αντέδρασαν Άιζενκοτ και Μπεν-Γκβιρ



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας πως όλες οι καταγγελίες πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς. Παράλληλα, προειδοποίησε να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση πολιτικοί παράγοντες προκειμένου να επηρεάσουν την ημερομηνία ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ.



Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσε τη Σιν Μπετ να διατάξει τη σύλληψη ηγετών αραβικών κομμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε χρηματοδότηση από το Κατάρ, καθώς και άλλων υπόπτων για την υπόθεση -συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τις παραφυάδες της- εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύλληψή τους. Χαρακτήρισε την υπόθεση ως μια «πολιτική 7η Οκτωβρίου».



Το Κατάρ και η Τουρκία στο επίκεντρο υποψιών για παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές

Η δημοσιογράφος του δικτύου N12, Ντάφνα Λιέλ, μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου άρχισε πρόσφατα να διαθέτει σημαντικούς πόρους για τη συγκέντρωση καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας σε αραβικές κοινότητες. Μεταξύ των πιθανών πηγών χρηματοδότησης περιλαμβάνονται το Κατάρ και η Τουρκία.



Σύμφωνα με τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Στρατού (Army Radio), οι ερευνητές υποψιάζονται ότι τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχέτευση χρημάτων με σκοπό την παρέμβαση στις εκλογές συμπίπτουν με δίκτυα που στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδοτήσεις, καθώς και με ανταλλακτήρια συναλλάγματος και υποκαταστήματα σε εχθρικές χώρες.



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Επιπλέον, έχουν έρθει στο φως αναφορές σχετικά με τον εντοπισμό φακέλων που περιείχαν μετρητά και ψηφοδέλτια του κόμματος Ra'am.



Καταλήγοντας, η Jerusalem Post τονίζει ότι η έρευνα αυτή αποτελεί μια πρωτοφανή κίνηση για τη διερεύνηση υποψιών περί ξένης παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία του Ισραήλ. Η Σιν Μπετ έχει αναλάβει να διαπιστώσει εάν ξένοι παράγοντες επιχείρησαν να επηρεάσουν την ψηφοφορία μέσω παράνομης χρηματοδότησης.