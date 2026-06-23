Το Ισραήλ αναφέρει ότι πυροβόλησε μέλη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η φιλοϊρανική οργάνωση - iefimerida.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε τέσσερα άτομα στον Λίβανο τα οποία φέρεται να εισήλθαν στη «ζωνη ασφαλείας» που καταλαμβάνει ο στρατός στον νότο της χώρας.

Είναι το δεύτερο περιστατικό αυτού του είδους μέσα σε λίγες ώρες παρά τη διακοπή των ισραηλινών πληγμάτων από το βράδυ του Σαββάτου. Ο στρατός δήλωσε ότι τα άτομα αυτά εισήλθαν σε αυτή τη ζώνη επιβαίνοντας σε μια μοτοσικλέτα και σε έναν εκσκαφέα και ότι αρχικά οι στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικά πυρά, καθώς τα άτομα αυτά προσέγγιζαν τα στρατεύματα που βρίσκονταν εκεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι τρομοκράτες συνέχισαν να πλησιάζουν και δεν υπάκουσαν στις προειδοποιήσεις των στρατιωτών, ερρίφθησαν επιπλέον πυρά ώστε να εξαλειφθεί η απειλή», δήλωσε ο στρατός.

Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ παραβιάζει την εκεχειρία

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών σήμερα στον νότιο Λίβανο και ότι το περιστατικό αυτό συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ανακοίνωσή της, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση του Λιβάνου καταδίκασε τους πυροβολισμούς, κατά τους οποίους δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, χωρίς να αναφέρει εάν θα προβεί σε αντίποινα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ