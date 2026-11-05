Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ αποφασίζει για κυβέρνηση μετά το «ναι» του αραβικού συνασπισμού στον Άιζενκοτ -Ολοκληρώνονται σήμερα οι συναντήσεις με τα κόμματα - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις του προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, με τους εκπροσώπους που εξελέγησαν στη νέα Κνεσέτ, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος πολιτικός θα λάβει την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης.

Ο κύκλος των συναντήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε, με τον Ισραηλινό πρόεδρο να καλείται στη συνέχεια να αποφασίσει ποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

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Τα μέχρι στιγμής δεδομένα διαμορφώνουν σαφές προβάδισμα για τον Γκάντι Άιζενκοτ, καθώς η «Κοινή Λίστα» ανακοίνωσε ότι θα τον στηρίξει για την πρωθυπουργία.

Με την προσθήκη αυτή, ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει 67 έδρες, έναντι 46 που έχει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά και την αναμενόμενη πρόταση του Λικούντ.

Ολοκληρώνονται απόψε οι συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Χέρτζογκ επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική σειρά στις φετινές διαβουλεύσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις μικρότερες κοινοβουλευτικές παρατάξεις, οι οποίες προσήλθαν πρώτες στο Προεδρικό Μέγαρο της Ιερουσαλήμ.

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Οι περισσότερες παρατάξεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις συναντήσεις τους, με την αντιπροσωπεία του Λικούντ να παρουσιάζεται τελευταία.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20:30. Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα αξιολογήσει τις συστάσεις των κομμάτων και θα αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την πρώτη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η απόφαση του Χέρτζογκ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των συναντήσεων, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ώρα ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο πρόεδρος οφείλει να επιλέξει τον κομματικό εκπρόσωπο που θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ωστόσο, ο Χέρτζογκ έχει περιθώριο έως τις 11 Νοεμβρίου να αποφασίσει, καθώς, βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, ο πρόεδρος έχει προθεσμία έως 7 ημέρες για να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν από τους βουλευτές της νέας Κνεσέτ.

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Η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα της επίσημης δημοσίευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων (4 Νοεμβρίου) και όχι από την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

Πότε θα αναλάβει ο υποψήφιος να σχηματίσει κυβέρνηση

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η επίσημη απόφαση του Ισαάκ Χέρτζογκ. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος θα πρέπει να επιλέξει τον υποψήφιο που εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη.

Η συγκέντρωση 67 εδρών από τον Άιζενκοτ τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι του Νετανιάχου, ωστόσο η τελική επιλογή ανήκει στον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πολιτικός που θα λάβει την εντολή θα έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Χέρτζογκ έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία για ακόμη 14 ημέρες.

Επομένως, εφόσον η εντολή δοθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με τον υποψήφιο πρωθυπουργό να διαθέτει αρχικά τέσσερις εβδομάδες για να καταλήξει σε συμφωνία με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις.

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Η αιτιολόγηση της Κοινής Λίστας για τη στήριξη Άιζενκοτ

Καθοριστική για τη διαμόρφωση των συσχετισμών ήταν η απόφαση της Κοινής Λίστας. Ο επικεφαλής της, Γιοσέφ Τζαμπαρίν, ανακοίνωσε την επιλογή του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο.

Εξηγώντας την απόφαση της παράταξης, ο Γιοσέφ Τζαμπαρίν υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου ηττήθηκε στις εκλογές, επισημαίνοντας τη μείωση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων που τον στηρίζουν.

Όπως δήλωσε, η Κοινή Λίστα θεωρεί ότι έχει σαφή εντολή να συμβάλει στην απομάκρυνση της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για τον Άιζενκοτ, ωστόσο υπογράμμισε ότι για να αντικατασταθεί ένας πρωθυπουργός απαιτείται εναλλακτικός υποψήφιος.

Ο Τζαμπαρίν αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική και κοινωνική ισότητα, στην ειρήνη και στη δημοκρατία, τονίζοντας ότι η απόφαση για τη στήριξη του Άιζενκοτ ελήφθη ομόφωνα από την κοινή επιτροπή της παράταξης.