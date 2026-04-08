Ισραήλ: Πατέρας κακοποιούσε τα παιδιά του, τα βιντεοσκοπούσε και διακινούσε το υλικό - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του στον ύπνο τους και διακινούσε το υλικό, προχώρησε η αστυνομία του Ισραήλ.



Οι Αρχές δήλωσαν ότι ο ύποπτος, πατέρας αρκετών παιδιών από το κεντρικό Ισραήλ, κατηγορείται για καταγραφή και διανομή άσεμνου υλικού που αφορά τα παιδιά του, καθώς και για κατοχή και κοινοποίηση περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με άλλους στο Διαδίκτυο.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του -Νάρκωνε και βίαζε τα παιδιά του και πουλούσε το υλικό στο Διαδίκτυο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ερευνών, η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου ένα χρόνο, μετά από μια αναφορά σχετικά με άτομο που χρησιμοποιούσε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με άλλους, που εξέφραζαν ενδιαφέρον να βλάψουν παιδιά.

Η μυστική έρευνα οδήγησε τις Αρχές στον 30χρονο πατέρα και στη σύλληψή του πριν από περίπου έναν μήνα, σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Υnetnews, οι Αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν βίντεο από τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του ενώ αυτά κοιμόντουσαν βαριά, πιθανότατα ναρκωμένα.

Ο ύποπτος κατηγορείται επίσης για διαμοιρασμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας και διαδικτυακές ανταλλαγές με άλλους που κοινοποιούσαν παρόμοιο υλικό.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες για διάπραξης άσεμνων πράξεων σε δημόσιους χώρους.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να διατάξει την προφυλάκιση του υπόπτου.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω συλλήψεις.