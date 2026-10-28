Ισραήλ: Οι «κρυφές» ψήφοι που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών -Τι είναι οι «διπλοί φάκελοι» - iefimerida.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι παραμένουν προς καταμέτρηση στο Ισραήλ, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην κατανομή των εδρών της Κνεσέτ και περιπλέκοντας τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «διπλούς φακέλους», μια ειδική διαδικασία ψηφοφορίας που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις φετινές εκλογές, λόγω του πολέμου, της επιστράτευσης εφέδρων και του εκτοπισμού χιλιάδων πολιτών.

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Σύμφωνα με το ισραηλινό Ynet, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, με καταμετρημένο το 77,6% των έγκυρων ψήφων, το μπλοκ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκέντρωνε προβολή 54 εδρών, το αντίπαλο μπλοκ υπό τον Γκαντί Άιζενκοτ 49 και τα αραβικά κόμματα 17. Κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν εξασφάλιζε τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ωστόσο, εκκρεμεί η ενσωμάτωση των ειδικών ψηφοδελτίων.



Ποιοι ψηφίζουν με διπλό φάκελο

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως στρατιώτες και έφεδροι που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, μεταξύ άλλων σε στρατιωτικές θέσεις στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία. Δικαίωμα συμμετοχής μέσω της ίδιας διαδικασίας έχουν επίσης αστυνομικοί, κρατούμενοι, νοσηλευόμενοι, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, εκτοπισμένοι πολίτες και συγκεκριμένες κατηγορίες Ισραηλινών που υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.



Η ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά πλέον ότι έχουν κατατεθεί περίπου 430.000 έως 480.000 τέτοια ψηφοδέλτια, σύμφωνα με το Times of Israel. Η εκτίμηση είναι χαμηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις των 600.000–650.000 ψήφων, αλλά εξακολουθεί να αφορά έναν αριθμό ικανό να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών. Το 2022 είχαν καταμετρηθεί περίπου 463.000 ψήφοι διπλού φακέλου.



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Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιό του σε έναν ανώνυμο εσωτερικό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται μέσα σε δεύτερο φάκελο με τα στοιχεία ταυτότητάς του. Οι εκλογικές αρχές ελέγχουν πρώτα ότι δεν έχει ψηφίσει ήδη στο κανονικό εκλογικό του τμήμα. Στη συνέχεια, αφαιρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης και καταμετρούν την ψήφο, διασφαλίζοντας το απόρρητο της επιλογής του.

Η πρόσθετη διαδικασία ελέγχου καθυστερεί την ενσωμάτωση των ψήφων στο συνολικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το Times of Israel, η πλήρης καταμέτρηση αναμενόταν να ανακοινωθεί την Πέμπτη, ενώ τα επίσημα τελικά αποτελέσματα προβλέπεται να δημοσιευθούν στις 4 Νοεμβρίου.



Ποια κόμματα μπορεί να ωφεληθούν

Η ανάλυση του Ynet επισημαίνει ότι οι ψήφοι διπλού φακέλου ευνοούν ιστορικά τα σιωνιστικά κόμματα, καθώς οι στρατιωτικοί αποτελούν σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων αυτής της κατηγορίας. Αντίθετα, τα αραβικά και τα υπερορθόδοξα κόμματα εκπροσωπούνται λιγότερο μεταξύ αυτών των ψηφοφόρων, γεγονός που μπορεί να περιορίσει το ποσοστό τους στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Η επίδραση μπορεί να διαφέρει από κόμμα σε κόμμα και εξαρτάται από την τελική κατανομή των ψήφων, το εκλογικό όριο του 3,25% και τον τρόπο υπολογισμού των αδιάθετων εδρών.