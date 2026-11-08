Γρίφος η επόμενη ημέρα στο Ισραήλ: Άνοιγμα Άιζενκοτ σε Νετανιάχου μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης -Τα σενάρια - iefimerida.gr

Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Γκάντι Άιζενκοτ και πλέον έχει στη διάθεσή του έως και 42 μέρες προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ.



Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ, εμφανίστηκε ανοικτός στη συμμετοχή του κόμματος Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενός από τους ακροδεξιούς συμμάχους του σε μια κυβέρνηση συνασπισμού της οποίας θα ηγηθεί.



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Μετά την ανάληψη εντολής από τον Άιζενκοτ, το SkyNews επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την επόμενη ημέρα στο Ισραήλ.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Μία από τις επιλογές είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας από το Yashar του Άιζενκοτ, το κεντροδεξιό Together και το δεξιό Israel Our Home, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Λικούντ υπό τον Νετανιάχου.



Ένας τέτοιος συνασπισμός θα εξασφάλιζε 67 έδρες, διαμορφώνοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνεσέτ των 120 εδρών. Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε ότι οι πολιτικοί εταίροι του Άιζενκοτ θα έπρεπε να αθετήσουν τη βασική προεκλογική τους δέσμευση προς τους ψηφοφόρους: την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έπρεπε να εγκαταλείψει τους φυσικούς πολιτικούς του συμμάχους, δηλαδή τα ακροδεξιά και τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.



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Κυβέρνηση μειοψηφίας



Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με τους φυσικούς συμμάχους του κόμματός του, Yashar: τα κόμματα Together, Οι Δημοκράτες (The Democrats) και Ισραήλ το Σπίτι μας (Israel Our Home), με την υποστήριξη των δύο αραβικών κομμάτων του Ισραήλ, Ra'am και Κοινή Λίστα (Joint List).

Ένας τέτοιος συνασπισμός θα συγκέντρωνε 48 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα διαθέτουν συνολικά 19 έδρες, διαμορφώνοντας μια κοινοβουλευτική ομάδα 67 εδρών στο σύνολο των 120 εδρών της Κνεσέτ.

Ωστόσο, η ανατροπή της προεκλογικής του δέσμευσης να μη συμμετάσχουν αραβικά κόμματα στην κυβέρνηση και η αποδοχή της στήριξής τους θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή από πολλούς Ισραηλινούς. Η στάση τους απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει γίνει ακόμη πιο αρνητική μετά την 7η Οκτωβρίου.

Συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα



Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία με τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα του Ισραήλ, τα οποία διαθέτουν συνολικά 13 έδρες και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στον Άιζενκοτ κοινοβουλευτική πλειοψηφία 61 εδρών.

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Ωστόσο, τα συγκεκριμένα κόμματα αποτελούσαν παραδοσιακά συμμάχους του Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το στρατόπεδο του Άιζενκοτ θα έπρεπε να καταλήξει σε συμβιβασμό με τις υπερορθόδοξες παρατάξεις σχετικά με τις απαλλαγές από τη στρατιωτική θητεία, οι οποίες παραδοσιακά χορηγούνται στους σπουδαστές των υπερορθόδοξων θρησκευτικών σχολών.