Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει εκλογική νοθεία -Εξαπέλυσε επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων για εξαγορά ψήφων - iefimerida.gr

Σφοδρές κατηγορίες εναντίον των αραβικών κομμάτων εξαπέλυσε ο Μπέτζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να «νοθεύσουν» τις εκλογές στο Ισραήλ.

Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη μάχη στα χέρια της αριστεράς και των αραβικών κομμάτων που θέλουν να τερματίσουν το εβραϊκό κράτος». Κάλεσε, επίσης, τους ψηφοφόρους να αφήσουν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να προσέλθουν στις κάλπες για να υποστηρίξουν το κόμμα του, το Λικούντ.

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Αναφορές για εξαγορά ψήφων σε εκλογικά κέντρα

Όπως γνωστοποιήθηκε από τα Ισραηλινά μέσα, νωρίτερα μέσα στην ημέρα η Ισραηλινή αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων οι οποίοι κατηγορούνται πως αποπειράθηκαν να εξαγοράσουν ψήφους.

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Από την πλευρά του, ο Ντιν Λίβνε, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, περιέγραψε το συμβάν ως «ασυνήθιστο» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Επιβεβαίωσε ότι «η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ατόμων που επιχείρησαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους πριν καν φτάσουν στις κάλπες».

Ο αξιωματούχος της επιτροπής διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι, των οποίων τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνελήφθησαν κοντά στις κατοικίες τους και όχι μέσα σε εκλογικά κέντρα, προσθέτοντας πως η υπόθεση ερευνάται. Τόνισε, μάλιστα, ότι «δεν έχουν υπάρξει αναφορές για άλλα παρόμοια περιστατικά στη χώρα», χαρακτηρίζοντάς το ως «μεμονωμένη περίπτωση».

Σε απάντηση, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, ανέφερε ότι «σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλες οι σχετικές καταγγελίες εξετάζονται άμεσα.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένου και εκείνου του Άιζενκοτ, έκαναν λόγο για παρατυπίες, όπως αλλοίωση ή εξαφάνιση των ψηφοδελτίων τους από ορισμένα εκλογικά τμήματα.

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Ο ηγέτης του Λικούντ, ο οποίος είχε στοχοποιήσει τα αραβικά κόμματα σε όλη την προεκλογική περίοδο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι στο νότιο Ισραήλ συνελήφθησαν «τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του κόμματος Ράαμ (Κοινή Αραβική Λίστα) έχοντας στην κατοχή τους φακέλους με μετρητά.

Η αντίδραση από την πλευρά του βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, ήταν άμεση. Το κόμμα του, Γιασάρ, κατηγόρησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό για προσπάθεια υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στο εκλογικό αποτέλεσμα. «Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Το κόμμα Ράαμ, το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί ρυθμιστής για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού υπό την αντιπολίτευση εάν τα αποτελέσματα είναι οριακά, προσδοκά να εξασφαλίσει οκτώ από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.