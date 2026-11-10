Ισραήλ: Πολιτικό μέτωπο κατά Νετανιάχου με φόντο την 7η Οκτωβρίου -Ο ίδιος κάνει έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας απέναντι στο Ιράν - iefimerida.gr

Σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισραήλ, καθώς η νέα Κνεσέτ ξεκίνησε τις εργασίες της χωρίς να έχει ακόμη σχηματιστεί κυβέρνηση.

Το πολιτικό μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ προχώρησε στην κατάθεση σειράς νομοθετικών προτάσεων, με βασικό αίτημα τη διερεύνηση των γεγονότων που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

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Το κόμμα Γιασάρ γνωστοποίησε ότι κατέθεσε πρόταση νόμου για τη δημιουργία κρατικής εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει τις σοβαρές παραλείψεις στον τομέα της ασφάλειας πριν από την επίθεση της Χαμάς.

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη νομοθεσία για την πρωθυπουργική θητεία

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πακέτο νομοσχεδίων που κατατέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, το μπλοκ του Άιζενκοτ προωθεί αλλαγές που αφορούν τον περιορισμό της πρωθυπουργικής θητείας, αλλά και την ακύρωση νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης της απερχόμενης κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, το Γιασάρ επιδιώκει να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει πότε ένας πρωθυπουργός μπορεί να χαρακτηριστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του. Επιπρόσθετα, το κόμμα των Δημοκρατικών κατέθεσε πρόταση για τον αποκλεισμό από δημόσια αξιώματα προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εν εξελίξει δικαστικής υπόθεσης σε βάρος του Νετανιάχου.

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Νέα έκκληση Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Την ανάγκη πολιτικής συνεννόησης επανέφερε στο προσκήνιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζητώντας τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στην ομιλία του στην Κνεσέτ επικαλέστηκε τις εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή απειλή.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, ενώ εκτίμησε ότι το Ισραήλ ενδέχεται σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπο με διεθνείς πιέσεις για την αποδοχή ενός Ιράν με πυρηνικά όπλα.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες και να συμφωνήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας συμμετοχής.

Η αντιπολίτευση ζητά αλλαγή στην ηγεσία της Κνεσέτ

Την ίδια ώρα, το Γιασάρ ανακοίνωσε ότι παρέδωσε επισήμως στον πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, περισσότερες από 61 υπογραφές βουλευτών. Με την κίνηση αυτή ζητείται να ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέου προέδρου του κοινοβουλίου, με υποψήφιο τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα.

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Η υποψηφιότητα του Καχάνα προέκυψε έπειτα από πολυήμερες διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων που συμμετέχουν στο αντιπολιτευόμενο μπλοκ.

Ο σημερινός πρόεδρος της Κνεσέτ και μέλος του Λικούντ, Αμίρ Οχάνα, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα συγκαλέσει την ολομέλεια για την εκλογή αντικαταστάτη του μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, εφόσον λάβει επίσημα το απαιτούμενο αίτημα από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Με την κατάθεση των υπογραφών να έχει πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγει ο δρόμος για τη διεξαγωγή της σχετικής ψηφοφορίας τις επόμενες ημέρες.