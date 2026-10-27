Εκλογές στο Ισραήλ: Παράταση της ψηφοφορίας ζητά ο Νετανιάχου -Έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση, στα ύψη η προσέλευση - iefimerida.gr

Με αυξημένη προσέλευση στις κάλπες και έντονη πολιτική αντιπαράθεση διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.

Η συμμετοχή έφτασε το 66,7% έως τις 19:00, τρεις ώρες πριν το κλεισιμο των καλπών, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό για τη συγκεκριμένη ώρα από το 1973.

Εάν διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός προσέλευσης, η τελική συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να ξεπεράσει το 80%, για πρώτη φορά από το 1969.

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Στις εκλογές του 1973, η συνολική συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 78,6%, ενώ έως τις 16:00 είχε ψηφίσει το 54,1% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 και, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, αναμένεται να κλείσουν στις 22:00 όπου και θα ανακοινωθεί το πρώτο exit poll.

Στα ύψη όμως κινείται και η συμμετοχή των στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στις εκλογές η οποία έως τις 17:00 ανερχόταν στο 68%, σύμφωνα με στοιχεία του στρατού. Στις τελευταίες εκλογές, το 2022, το αντίστοιχο ποσοστό την ίδια ώρα ήταν 65%.

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Οι IDF ξεκίνησαν τη διαδικασία ψηφοφορίας για τις εκλογές της Κνεσέτ μία εβδομάδα νωρίτερα, με τη λειτουργία 850 εκλογικών τμημάτων σε στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και σε περιοχές εκτός των συνόρων του Ισραήλ. Εκλογικά τμήματα άνοιξαν, μεταξύ άλλων, σε στρατιωτικές θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στη Συρία.

Το Λικούντ ζήτησε παράταση της ψηφοφορίας

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ, με επικεφαλής τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας πέραν των 22:00, με στόχο την κινητοποίηση των ψηφοφόρων του.

«Υποβάλαμε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας! Ψηφίστε μόνο Likud», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα.

Στο αίτημα για παράταση συμμετείχαν επίσης το Ότζμα Γιεχουντίτ, με επικεφαλής τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καθώς και το Σας, του οποίου ηγείται ο Αριέ Ντέρι.

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Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναρτά συνεχώς δημοσιεύσεις στο Χ παρακινώντας τους πολίτες να σπεύσουν να ψηφίσουν.

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Έντονη αντίθεση στο αίτημα του Λικούντ εξέφρασε το κόμμα Γιες!, με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποιο ασυνήθιστο περιστατικό που να δικαιολογεί την παράταση του ωραρίου και εκτίμησε ότι η έγκριση του αιτήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει έδαφος για ισχυρισμούς περί αμφισβήτησης της ακεραιότητας των εκλογών.

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Παράλληλα, συνέδεσε την πρωτοβουλία με όσα, όπως ανέφερε, διαδίδει ο Νετανιάχου από το πρωί της εκλογικής ημέρας.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συντάχθηκαν με το Γιές και καταδίκασαν το αίτημα.

Μανσούρ Αμπάς: Κατηγορίες κατά του Νετανιάχου για ψευδείς ισχυρισμούς

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του αραβικού κόμματος Ra’am, Μανσούρ Αμπάς, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με αφορμή τις καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αμπάς υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου διατυπώνει ψευδείς ισχυρισμούς και στρέφεται κατά του Ra’am, χρησιμοποιώντας το κόμμα ως μέσο για να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους και να τους οδηγήσει στις κάλπες.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ψέματα και υποκινεί εναντίον του Ra’am, χρησιμοποιώντας το ως μέσο εκφοβισμού για να κινητοποιήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους και να τους οδηγήσει στις κάλπες», δήλωσε χαρακτηριστικά.