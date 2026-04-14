«Στόχος η απελευθέρωση από τη Χεζμπολάχ»: Ισραήλ και Λίβανος πάνε σε άμεσες διαπραγματεύσεις -Το σχέδιο 3 ζωνών - iefimerida.gr

Ένα θετικό βήμα προς επίλυση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου﻿ έγινε σήμερα στην Ουάσιγκτον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, με την αμερικανική πλευρά να εκφράζει ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία και να τονίζει την ανάγκη αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζήτησε κατάπαυση του πυρός και μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, ενώ η κυβέρνησή του δεσμεύτηκε για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατέθεσε σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε ζώνες, προβλέποντας παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στον νότο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι συνομιλίες των δύο πλευρών, οι πρώτες μετά το 1983, έφεραν μια αισιοδοξία, η οποία ωστόσο θα εξαρτηθεί και από τη στάση που θα κρατήσει η Χεζμπολάχ.

Η «κοινή» γραμμή που ανέφεραν στις δηλώσεις τους οι τρεις πλευρές -ΗΠΑ, Λίβανος και Ισραήλ- είναι ένα θετικό βήμα, καθώς την ίδια ώρα το Ιράν είχε θέσει ως όρο να σταματήσουν τα χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο και σύσσωμες οι κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών είχαν κάνει το ίδιο αίτημα.

Η Ουάσιγκτον την ίδια ώρα εκφράζει στήριξη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και παράλληλα υπογραμμίζει δύο βασικούς άξονες: την ανάγκη η λιβανέζικη κυβέρνηση να αποκαταστήσει το μονοπώλιο της χρήσης βίας στο κράτος και τον περιορισμό της ιρανικής επιρροής στην περιοχή.

Επιπλέον, γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Απευθείας συνομιλίες σύντομα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστούν από κοινού.



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

«Να δοθεί ένα μόνιμο τέλος σε 20 ή 30 χρόνια επιρροής της Χεζμπολάχ σε αυτό το μέρος του κόσμου και όχι μόνο στη ζημιά που έχει προκαλέσει στο Ισραήλ, αλλά και στη ζημιά που έχει προκαλέσει στον λιβανέζικο λαό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τον Λίβανο για τον «αφοπλισμό» μη κρατικών «τρομοκρατικών» ομάδων και των υποδομών τους, όπως αναφέρει και το Reuters.

Τι ζήτησαν Λίβανος και Ισραήλ

Ο Λίβανος φέρεται να ζήτησε κατάπαυση του πυρός και μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ το Ισραήλ εξέφρασε τη δέσμευσή του για απευθείας διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου θέλει να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, δεσμεύτηκε στο να σταματήσει να είναι η χώρα «υπό την επιβολή» της οργάνωσης.

Η αντιπροσωπεία του Λιβάνου, ωστόσο, σημειώνεται πως στάθηκε μόνο στα ζητήματα κατάπαυσης του πυρός και όχι σε άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη Χεζμπολάχ, κάτι που θα συζητηθεί στο επόμενο στάδιο.

«Ισραήλ και Λίβανος είμαστε στην ίδια πλευρά»

Χαρακτηριστικές του κλίματος που επικράτησε στην Ουάσιγκτον είναι οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις.

«Διαπιστώσαμε σήμερα ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης, και αυτό είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε. Είμαστε ενωμένοι για την απελευθέρωση του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ» είπε, προσθέτοντας πως και οι τρεις πλευρές (με τις ΗΠΑ) συζήτησαν για ένα «σαφώς οριοθετημένο σύνορο» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Κάναμε πολύ σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό το κατανοεί η κυβέρνηση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», συμπλήρωσε.

«Αυτή ήταν μια νίκη για τη λογική, για την ευθύνη και για την ειρήνη» υπογράμμισε, ενώ προανήγγειλε κοινή δήλωση των δύο πλευρών.

Λίβανος: Εποικοδομητική η συνάντηση, θέλουμε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάδα Χαμαντέ Μοαουάντ, σε πιο συγκρατημένη γραμμή, δήλωσε ότι αξιοποίησε τη σημερινή «ιστορική» συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό της στην Ουάσιγκτον για να επαναλάβει την έκκληση της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) και της Χεζμπολάχ.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση της διεξαγωγής της.

«Επανέλαβα την επείγουσα ανάγκη για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών του Νοεμβρίου 2024. Τόνισα την ακεραιότητα του εδάφους μας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους εφ' όλης της λιβανικής επικράτειας και ζήτησα την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους» είπε αρχικά.

«Ζήτησα επίσης να ληφθούν πρακτικά μέτρα για την ανακούφιση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Το σχέδιο διαίρεσης σε τρεις ζώνες του Λιβάνου που κατέθεσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, κατέθεσε σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα, με την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, για την ανάγκη ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι απάντησε η πλευρά του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ απάντησε με χτυπήματα κατά του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ -που είχε ζητήσει από την κυβέρνηση του Λιβάνου να μη συμμετέχει στις συζητήσεις- εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, οι IDF ανέφεραν πως τρία μέλη της Χεζμπολάχ παραδόθηκαν στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ.

«Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της ελίτ ''Δύναμης Ραντoυάν'' της λιβανέζικης οργάνωσης, παραδόθηκαν χθες στις δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου», αναφέρουν.

Οι IDF αναφέρουν ότι στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβάτι αντάλλαξαν πυρά «από κοντινή απόσταση» με μια ομάδα της Χεζμπολάχ στην Μπιντ Τζμπέιλ, πλήττοντας τους τρομοκράτες.

«Στο τέλος της μάχης, τρεις τρομοκράτες πέταξαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν στις δυνάμεις και ανακρίνονται από τη Μονάδα 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών».

